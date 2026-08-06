Galimatías en el lateral del Barça: sin Jofre y con Balde renqueante

La pretemporada del FC Barcelona avanza con una incógnita en el carril izquierdo: la situación física de Alejandro Balde y la falta de efectivos. El canterano azulgrana no ha disputado todavía ni un solo minuto en lo que va de preparación veraniega y lleva trabajando al margen del grupo desde hace un par de semanas, prácticamente desde que echaron a andar los entrenamientos a las órdenes de Hansi Flick.

Balde, durante una sesión de esta pretemporada / FCB

Según ha podido saber Sport, este trabajo en solitario responde a unas molestias en la espalda fruto de una lesión que ya sufrió hace unos años en una vértebra. Al volver a sentir dolor en la zona, los servicios médicos del club han optado por la máxima precaución. El cuerpo médico prefiere monitorizar de cerca su evolución y no precipitar su regreso bajo ningún concepto, teniendo muy en cuenta el historial de problemas musculares que condicionaron al futbolista durante la pasada temporada.

Jofre, junto a Tommy Marqués / Marc Graupera

La cautela es absoluta también por el contexto del mercado de fichajes. La idea de la directiva es cerrar la incorporación de João Cancelo antes de que concluya la ventana estival a finales de agosto. Sin embargo, el margen de maniobra actual en esa demarcación es reducido: el club acaba de traspasar al que era su recambio natural, Jofre Torrents, al Ajax. En dicha operación, la entidad barcelonista se ha guardado un 50% de los derechos del jugador y una opción de recompra, pero el traspaso deja el lateral zurdo con escasas piezas de primer nivel disponibles a corto plazo.

Alejandro Balde posa para SPORT en St. George's Park / Dani Barbeito

A pesar de haber completado todas estas semanas con un plan de entrenamiento específico para evitar que las molestias deriven en un problema más grave como una hernia, Flick señaló recientemente que Balde podría tener ya sus primeros minutos este próximo sábado. El Barça afronta un triangular en Udine frente al Udinese y al Nottingham Forest, cita en la que se verá si finalmente el internacional español está en condiciones de vestirse de corto.

Sigue Jordi Pesquer

Mientras se evalúa su disponibilidad, Hansi Flick ha recurrido a las categorías inferiores y sigue trabajando estrechamente con Jordi Pesquer. El joven carrilero, que afronta su segundo año de juvenil, es una de las grandes promesas de La Masia. Con sus 1,83 metros de estatura, Pesquer ha despertado grandes esperanzas en el cuerpo técnico y, salvo sorpresa de última hora, entrará en la convocatoria para viajar a Italia este fin de semana.