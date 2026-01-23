El Galatasaray piensa en Casadó

Marc Casadó puede ser uno de los nombres que más suenen en el próximo mercado de fichajes de verano. De forma inmediata, para el invierno, no se esperan novedades, pero al final de temporada pueden producirse movimientos que afecten al centrocampista catalán.

Los medios turcos, en este sentido, apuntan que Casadó es un futbolista que está en la órbita del Galatasaray, que podría apostar fuerte por él. Su valor de mercado, según apunta la web 'transfermarkt', es de 25 millones, una cantidad próxima a los 30 con que el Barça había tasado al futbolista antes de decidir finalmente de forma conjunta que se quedara la presente temporada.

Casadó tiene contrato hasta el 2028 con una cláusula de 100 millones de euros. El FC Barcelona podría estudiar ofertas por él viendo que ha dejado de ser el jugador vital que era para Hansi Flick en el pasado ejercicio.

Superado por Bernal

El canterano solo ha jugado uno de los cinco últimos partidos, en la Copa del Rey frente al Racing de Santander cuando fue titular. Marc Bernal parece haberle pasado en la rotación, como se pudo ver el pasado miércoles en Praga cuando entró para ejercer de pivote, mientras su compañero se quedó todo el encuentro en el banquillo.

Casadó disputó su último partido de titular en la Copa del Rey frente al Racing de Santander / Dani Barbeito

Con Frenkie de Jong, recién renovado hasta el 2029, y Marc Bernal, con contrato también hasta el 2029, las puertas de Casadó en el primer equipo del Barça pueden cerrarse, más allá de tener un papel muy secundario. El joven Tommy Marqués también está destacando en los entrenamientos en la misma demarcación por delante de la defensa.

Ahora mismo, el Barça no puede permitirse el lujo de prescindir de ninguno de sus futbolistas. Las lesiones de Pedri y Gavi dejan el centro del campo con alternativas, pero tampoco excesivas, y cualquier tema de futuro debería negociarse en verano.

El Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid es uno de los equipos que en las últimas horas se había relacionado con Casadó tras la marcha de Conor Gallagher al Tottenham por 40 millones de euros. El Barça no estaría ahora por la labor de soltar al canterano, salvo que llegará una oferta desorbitada, algo que no se espera.

Casadó demostró la temporada anterior ser un jugador de la élite. Llegó a ser internacional con la selección española disputando dos encuentros y dejando muy buenas sensaciones. Sin embargo, Flick ya no le tiene la misma confianza y se ha resentido en forma de minutos con solo 871 en la presente temporada.