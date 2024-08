El Galatasaray le abre la puerta a Gundogan si sale libre del Barça

Ilkay Gundogan se ha convertido en uno de los protagonistas en este final de mercado para el Barça. El jugador duda de su futuro en el club blaugrana y está dispuesto a estudiar ofertas mientras que el club blaugrana le abriría la puerta porque no le aseguran la titularidad. El Barça estaría encantado de ahorrarse el salario del futbolista pero no le empujará a una salida y deberá ser el propio futbolista el que de el paso para marcharse. La rumorología sobre su futuro ha reavivado el interés de algunos clubs y el Galatasaray se ha movido para intentar ficharle aunque la operación solo la podría llevar a cabo si el centrocampista sale con la carta de libertad del club blaugrana.

Gundogan ha explicado en alguna ocasión que le gustaría jugar algún año en el Galatasaray aunque su intención no era hacerlo tan pronto. El ex del City deseaba cumplir su contrato con el Barça y, entonces, plantearse su futuro pero los acontecimientos se han precipitado. Hay un overbooking evidente en su posición y el técnico, Hansi Flick, no puede asegurarle minutos. De hecho, es muy probable que Gundogan vaya a tener un papel residual este curso y por eso el área deportiva estaba interesada en finalizar su contrato este año. Hubo una conversación entre jugador y técnico en el que se dejaron claras las cosas y a partir de ahora será el futbolista y su entorno los que tomarán una decisión. Y no puede pasar de finales de semana porque ninguna de las partes quiere apurar hasta el cierre de mercado.

Según 'Catalunya Ràdio, Gundogan habría sondeado la posibilidad de regresar al Manchester City aunque esta vía parece poco probable. El alemán tendría encima de la mesa ofertas de Qatar y Arabia Saudí y el Galatasaray va a apelar al tema sentimental para convencer al futbolista. Es evidente que el salario que percibe en el club blaugrana es un problema, pero los turcos están en disposición de hacer un gran esfuerzo para el que sería el fichaje bomba del verano. Y habrá que ver si el Barça da facilidades aunque la prioridad del club es el ahorro de la ficha y no el de ingresar a través de un traspaso. Gundogan, además, llegó con la carta de libertad por lo que la lógica es que se le facilitase su marcha siempre que perdone lo que le resta de contrato.

A nivel salarial, la salida de Gundogan es muy importante para el club blaugrana. Internamente se había estudiado ya esta posibilidad aunque no se había forzado la situación. Fue el propio jugador el que dio el paso para saber cual sería su rol en el equipo tras una pretemporada en la que ha podido comprobar que no iba a ser titular. A partir de aquí y con la buena relación que hay entre las partes se intentará buscar la mejor solución posible para todos.