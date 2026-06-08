Miguel Galán asegura que la UEFA no sancionará al Barça por el caso Negreira

El debate en torno al ‘caso Negreira’ vuelve a situarse en el centro de la actualidad tras un tuit publicado por Miguel Galán, en el que analiza el posible alcance del expediente a nivel de la UEFA.

El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE) sostiene que no existirían bases jurídicas suficientes para que el FC Barcelona pueda ser sancionado con la máxima gravedad en el ámbito europeo, incluso en el caso de una eventual reapertura del expediente.

En su análisis, Galán cuestiona la aplicación del artículo 4 del reglamento disciplinario de la UEFA al caso Negreira, al considerar que no se cumplen los requisitos necesarios para hablar de manipulación de partidos ni existen resoluciones que acrediten amaños en encuentros concretos.

Florentino, en el centro del debate mediático

Además, sitúa directamente al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como una de las figuras que, según su interpretación, forman parte del contexto de presión institucional y mediática en torno al caso y a su posible derivada en la UEFA.

En las últimas horas, el Real Madrid ha remitido a la UEFA un dossier con su posición sobre el caso Negreira. El club blanco solicita al organismo europeo que se estudien posibles consecuencias deportivas y que incluso se valore la retirada de títulos conquistados por el FC Barcelona durante el periodo investigado, en caso de acreditarse irregularidades.

En este sentido, Galán enmarca el papel de Florentino dentro de un escenario de máxima exposición pública, en el que diferentes movimientos institucionales y lecturas del caso estarían alimentando el debate sobre una posible actuación de la UEFA, aunque insiste en que no existirían bases jurídicas suficientes para una sanción de máxima gravedad.

Florentino Pérez con Joan Laporta / SERGIO PEREZ / EFE

Sin base para sanción europea

Según Galán, el reglamento de la UEFA exige la existencia de pruebas concretas de manipulación de partidos para activar el supuesto más grave del denominado ‘match-fixing’, algo que, según afirma, no se ha acreditado ni en sede judicial ni deportiva.

Añade además que incluso en escenarios alternativos de corrupción deportiva, el caso estaría condicionado por los plazos de prescripción disciplinaria, lo que reduciría de forma notable el margen de actuación del organismo europeo. En este sentido, defiende que una interpretación extensiva del caso chocaría con los principios de tipicidad y seguridad jurídica del derecho deportivo internacional.

Por ahora, la UEFA no ha comunicado ningún movimiento respecto a una posible reapertura del expediente disciplinario, mientras el procedimiento judicial en España sigue su curso.