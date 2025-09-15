Gabriel Martínez, nuevo Director de Comunicación del FC Barcelona

La Comisión Delegada de la Junta ha aprobado hoy el nombramiento de Gabriel Martínez como nuevo Director de Comunicación del FC Barcelona. De esta manera, a sus actuales responsabilidades como responsable del Área de Fútbol, se añadirán también las de Comunicación Deportiva y Corporativa del Club, asumiendo la responsabilidad global en de esta unidad, con dependencia directa del presidente Joan Laporta y dependencia funcional de la Dirección Deportiva del primer equipo de futbol, que está al cargo de Deco de Souza, según informó el club.

Gabriel Martínez se incorporó este verano a la estructura comunicativa del FC Barcelona, asumiendo en principio el área deportiva y ya estuvo al frente en la Gira por Asia. El área de comunicación ha sufrido una profunda reestructuración a todos los niveles y el Barça culmina este relevo con su nombramiento como responsable máximo de todo el área, tomando el relevo de Álex Santos que había estado al frente desde el regreso de Joan Laporta a la presidencia de la entidad el 17 de marzo de 2021.

Antes de incorporarse al Barça, Gabriel Martínez había sido el director de comunicación y marca y consejero de comunicación corporativa en la consultora Roman. Ocupaba el cargo desde octubre de 2023.

En su reto profesional precedente había ocupado cargos de alta dirección en Banc Sabadell, siendo máximo responsable del departamento de comunicación y relaciones institucionales y subdirector general de la entidad. Estuvo en el cargo hasta el verano del 2023.

Con más de treinta años de experiencia, anteriormente fue director general y fundador de Wunderman Worldwide en Barcelona y director de Marketing y Publicidad en el grupo multinacional francés Damart Thermolactyl, entre otros puestos de responsabilidad.

Durante su amplia trayectoria profesional, también ha colaborado impartiendo clases en programas de postgrado y conferencias en Universidades y Escuelas de Negocio como UAB, UPC, IESE, EADA o la Universidad Camilo José Cela.