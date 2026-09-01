Gabriel Jesus: "Cuando supe lo del Barça, me emocioné"

Gabriel Jesus ya habla como futbolista del Barça tras hacerse oficial su fichaje y ser presentado en rueda de prensa. “Voy a intentar hablar un poco de castellano, que aprendí con mis compañeros. He jugado con muchos españoles, he estado con Pep, con Mikel...". Y lo hizo durante unos quince minutos en los que mantuvo un discurso basado en su agradecimiento a Dios por la oportunidad de jugar en el Barça, en la ilusión que le hace vestir esta camiseta porque hace diez años ya tuvo la oportunidad y en la confianza que tiene en su calidad para sumar en un equipo que quiere seguir siendo campeón.

"Ha sido todo muy rápido, he pasado dos años un poco difíciles, pero todo el mundo sabe de mis cualidades y de qué forma puedo ayudar. Eso facilitó las cosas. Tengo muchas ganas de estar acá, estoy ilusionado de estar en un club tan grande como el Barcelona y debo agradecer a Deco y al presi por la confianza”, explicó. El brasileño ya vivió la goleada blaugrana ante el Rayo desde el palco: “Era mi primera vez en el Camp Nou y solo vi cosas buenas. Ya quería estar ahí, ayudando y jugando con los compañeros, que tienen muchísima calidad”.

“Sabía que algo bueno iba a pasar”

Gabriel Jesus también habló de los últimos meses, en los que tuvo que trabajar al margen mientras esperaba una oportunidad para relanzar su carrera. “En la vida las cosas pasan. Yo creo mucho en Dios. Estaba confiado en que algo iba a pasar. Tengo una fe en Dios muy fuerte y sabía que haciendo las cosas bien todo podía pasar. Siempre fui un tío que ha trabajado mucho y que ha respetado a todos, y sabía que todo iba a ir bien”. En ese sentido, recuerda que "trabajé mucho en Ámsterdam, aunque separado de los jugadores, dando el máximo porque sabía que algo bueno iba a pasar. Y ha pasado. Una semana atrás recibí el mensaje de que podía pasar y estaba muy contento. Cuando empecé a pensar que podía hacerse, claro que me emocioné y me sentí muy feliz. Quería mucho estar acá. Ahora toca entrenar, jugar y hacerlo bien para que todos estén contentos”.

Gabriel Jesús ya pisa el Camp Nou. / SPORT

Una de las grandes cuestiones alrededor de su fichaje es su estado físico después de los problemas sufridos durante sus últimas temporadas. El delantero quiso despejar cualquier duda. “Mis últimos dos años han sido muy complicados, sobre todo después de la lesión de rodilla, cuando me quedé casi un año fuera. Pero, aparte de eso, estoy muy bien y me encuentro muy bien físicamente. La rodilla es pasado, ya pasó, no es un problema. Volví luego a jugar muy bien con el Arsenal y físicamente me encontré muy bien. Estoy preparado para darlo todo”.

Pendiente de charlar con Flick

Todavía no ha tenido una conversación táctica profunda con Flick. “No he hablado todavía con el míster sobre táctica ni de lo que quiere que haga. Ya hablaremos esta semana de todo. Yo tengo mis cualidades y pienso que no vengo aquí para mejorar al equipo porque están de puta madre... (pidió perdón por la expresión), son muy buenos y tienen muchísima calidad. No solo los delanteros, todos pueden jugar y ayudar. Pienso que soy uno más que viene aquí a ayudar en lo que pueda”.

También respondió con naturalidad a quienes consideran que su llegada se produjo después de que el Barça explorara otras opciones para la delantera, especialmente Julián Álvarez. “No me ofende que me digan que soy un plan B o C de Julián Álvarez. Si me dicen que soy mala persona, eso sí me ofende. Me molesta no jugar a fútbol, pero ahora tengo la oportunidad real de estar en el Barça. Hace diez años pude estar aquí y ahora he llegado. Es un sueño para mí estar aquí. Voy a dar lo mejor de mí mismo, a trabajar mucho. No me molesta lo que digan”.

Ronaldinho, Raphinha y el pasado brasileño

El atacante ya ha hablado con algunos conocidos dentro del vestuario. “Hablé con Rapha después de que ya estaba hecho porque fue todo muy rápido. Cuando estaba casi todo cerrado me escribió y hablé un poco con él. También con Cancelo, que es muy amigo mío. Conozco a Rodri y a Eric del City y todo eran cosas buenas del vestuario, del staff...”. Y, como brasileño, inevitablemente apareció la historia de sus compatriotas en el Barça. “Han pasado muchas leyendas de Brasil y todos tienen su importancia en la historia de este increíble club. Ya he dicho muchas veces que miraba la Champions cuando era niño y faltaba al colegio para ver a Ronaldinho y Deco. Ronaldinho fue uno de los grandes brasileños de la historia y lo que hizo aquí fue grandísimo”.

Raphinha inspira confianza / Gorka Urresola

Gabriel Jesus tampoco escondió uno de sus grandes objetivos. Después de quedarse cerca de la Champions con Manchester City y Arsenal, quiere intentarlo de nuevo como blaugrana. “Esto pasa por mi cabeza desde que me enteré de la posibilidad de venir a Barcelona. No creo en las casualidades, creo que Dios tiene un plan. He fallado dos veces en ganar la Champions, con el City y con el Arsenal. Ojalá este año el Barça llegue bien y podamos ganarla. Está empezando la temporada, pero tenemos un equipazo que puede hacer grandes cosas”.

Un "significante" esfuerzo económico

Finalmente confirmó que también realizó un esfuerzo económico para facilitar la operación. “No solo yo he hecho un esfuerzo, también lo ha hecho el Barça, un esfuerzo grande para que pueda darse esta contratación. Sí, bajé de forma significativa mi ficha, pero para mí es un sueño estar aquí. Después de todo lo que pasó en estos dos años y tener a mis 29 años la posibilidad de estar aquí y jugar para el Barça, para mí solo puede ser Dios”.

Y cerró su intervención demostrando su pasión por el club blaugrana: “Sé que tengo mis cualidades y que hay personas que saben que puedo ayudar. Estoy ilusionado de estar aquí y siempre quiero ayudar. Gracias al club, al presi, a Deco y a mi agente. Cuando me enteré de que podía venir aquí, dije que solo quería jugar aquí”.