Gabriel Jesus ya siente el 'efecto Barça'

Gabriel Jesus está encantado de jugar en el Barça, como explicó en la interesantísima entrevista que concedió a SPORT, la primera en exclusiva a un medio catalán desde su fichaje relámpago, ideado y ejecutado por Deco, con el visto bueno de Hansi Flick.

El ‘9’ paulista ha llegado a Barcelona a los 29 años, aún en su madurez futbolística y con el bagaje de casi una década en la Premier League, donde ha tenido el privilegio de ser dirigido por Pep Guardiola y Mikel Arteta. Lo tiene todo para triunfar y para ampliar el idilio futbolístico entre Barcelona y Brasil, un camino de éxito que pavimentaron los ‘craques’, los extraclases, arrancando con Evaristo de Macedo, que, hoy, a sus 93 años, desde su residencia en el barrio de Leblon, en Río de Janeiro, ha bendecido el fichaje de su compatriota.

Gabriel Jesus celebra su primer gol con el Barça / AFP

Gabriel Jesus ha jugado dos Mundiales con Brasil, lo que son palabras mayores. Ha convivido con el impacto social que supone formar parte de la selección más victoriosa y que aún hoy es capaz de paralizar un país de dimensiones continentales en cada encuentro mundialista.

Ahora, empieza a descubrir, desde dentro, lo que significa formar parte de un club único e incomparable, como es el Barcelona. La singularidad de la Seleção y el Barça es irrepetible, por todos los intangibles futbolísticos que conllevan.

Deportivamente, el paulista acepta el reto de coger la camiseta ‘9’ que dejó Lewandowski. Ha venido para ser titular y marcar diferencias en los minutos de calidad que deciden los títulos.

Gabriel Jesus debutó con el Barça en Mestalla / Kai Forsterling

La pegada digital del Barça

Habiendo jugado solo dos ratos, en los que ya se ha estrenado como goleador, y sin haber encontrado aún residencia, porque su familia está en Londres ultimando la mudanza, ya ha tenido una muestra de la pegada mediática que tiene el Barça en todo el planeta. Desde que se concretó su fichaje, en quince días ya ha ganado un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, alcanzando los 22,4 millones. Un dato que muestra cómo el barcelonismo lo ha recibido.

El ‘efecto Barça’ es innegable. Es uno de los clubes que despierta más atención entre el público global. En los últimos años, la entidad ha experimentado un crecimiento brutal en las redes sociales. Sin ir más lejos, ganó 52 millones de seguidores en 2025 en todas sus cuentas oficiales.

Gabriel Jesus posa con la camiseta del Barça / FC BARCELONA

La pegada alcanza toda la esfera digital. Por ejemplo, los datos de Flashscore, la principal aplicación de resultados en directo y contenidos deportivos del mundo, indican que el Barça lideró globalmente las visitas a los perfiles de clubes en agosto, en una métrica que contabiliza cuántas veces los usuarios abrieron la página del equipo en la plataforma para consultar partidos, resultados, clasificación, plantilla y estadísticas. El Barça registró 10,96 millones de accesos, por delante del Real Madrid, con 10,75 millones, y del PSG, con 6,17 millones.

En este contexto, la tendencia es que GJ9 vaya ganando aún más seguidores cuando adquiera más protagonismo en el equipo de Flick. La confianza del cuerpo técnico y del vestuario es máxima en él y en lo que puede acabar aportando. Es uno más a la causa de un equipo que es verdaderamente un equipo, no como otros, y que se plantea luchar por todos los títulos. Para el ‘9’, la consecuencia natural de ello tiene que ser regresar a la Seleção en un nuevo ciclo donde Ancelotti tiene en abierto las plazas de delantero centro.