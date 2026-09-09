Gabriel Jesus y Raphinha, el factor 'brasuca' en el asalto del Barça a la Champions

El EuroBarça arranca esta noche su andadura en la Champions con el atractivo ofensivo de contar con una ‘dupla’ brasileña de delanteros centros. Sí, porque Raphinha se ha puesto el traje, o la capa de superhéroe si lo desean, de ‘9’, en un inicio de Liga espectacular, en el que es el pichichi. El gaucho, un invento táctico de Hansi Flick, lleva seis tantos en cuatro jornadas para disgusto de l’enfant mimado Mbappé, que se ha sentido con el orgullo atacado.

Gabriel Jesus y Raphinha son jugadores Champions, con experiencia y calidad contrastada (ambos tienen 29 años), que están llamados a marcar las diferencias en un Barça que dispone de todos los argumentos necesarios para postularse como uno de los favoritos.

La ‘dupla brasuca’ tiene el denominador común de estar conformada por dos futbolistas que juegan para y por el colectivo, como ha quedado demostrado de forma reiterada a lo largo de sus respectivas carreras. Ahora bien, en el plano individual tienen esta Champions el reto de hacer historia con sus registros individuales.

Gabriel Jesus debutó con el Barça en Mestalla / Kai Forsterling

Gabriel Jesus, sus registros en la Champions

GJ9 es el cuarto futbolista brasileño que ha marcado más goles en la Liga de Campeones: 26, empatado con el madridista Rodrygo, que está de baja por una lesión del ligamento cruzado en la rodilla derecha y no regresará hasta entrado 2027.

El ranking ‘brasuca’ lo encabeza Neymar (43 tantos), seguido por Vinícius (34), Kaká (30) y el exblaugrana Rivaldo (27). A poco que le vayan bien las cosas, es del todo factible que el menino Jesus acabe accediendo al top 3.

Si algo ha caracterizado al ex del City y Arsenal en su etapa en la Premier ha sido el saber aprovechar al máximo los minutos jugados. Es un delantero muy eficiente que sabe a lo que juega. Este fue un punto que tuvo mucho en cuenta Deco en su fichaje.

Recordemos que, en la última década, es el quinto futbolista con mejor ratio de participaciones en goles (realizados y asistencias) por minutos jugados, uno cada 112, en la liga más competitiva del planeta. Al ahora ‘9’ del Barça solo lo superan Haaland, Mohamed Salah, Harry Kane y Kevin De Bruyne.

Gabriel Jesus, un '9' con mucha experiencia y calidad / @dejesusoficial

Raphinha, implacable en la Liga de Campeones

Por su parte, Raphinha tiene una experiencia en la Champions menos dilatada que se restringe a sus temporadas en el Barça. Con cuatro campañas completadas, suma 19 goles y 18 asistencias en 33 partidos en la máxima competición europea. Es una media de participación en tantos de 1,12 por encuentro. Un dato de crack.

En este curso se colocará en el top 10 ‘brasuca’ en la Champions, que en sus últimas cuatro posiciones tiene a Giovane Elber (ex Bayern Múnich y Olympique de Lyon) y Jardel (ex Oporto y Galatasaray), ambos con 25 goles; Roberto Firmino (ex Liverpool), con 22, y Luiz Adriano (ex Shakhtar y Spartak Moscú), con 21.

Raphinha es el máximo goleador de la Liga / Gorka Urresola

Gabriel Jesus y Raphinha tienen que ir a más esta temporada en el aspecto físico, lo que, sin duda, puede acabar siendo un factor desequilibrante. El paulista está plenamente recuperado de la rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda que se produjo a inicios de 2025 en el Arsenal, y que le impidió jugar con regularidad la última temporada.

Su objetivo es ganar títulos en el Barça, como ha hecho en todos los clubes por donde ha pasado, Palmeiras, City y Arsenal, y regresar a la selección brasileña por la puerta grande.

Raphinha, castigado por los problemas musculares que se arrastraron incluso durante la disputa del Mundial, también ha pasado página de este viacrucis, física y mentalmente... para alegría de Hansi Flick y de todo el barcelonismo.