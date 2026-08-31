FC BARCELONA
Gabriel Jesus, presente en el Barça-Rayo Vallecano
El delantero brasileño ha acudido al duelo ante el Rayo Vallecano acompañado por su mujer y su hija, antes de firmar y ser presentado como nuevo jugador blaugrana
Gabriel Jesus ya está viviendo sus primeras horas como futuro jugador del FC Barcelona. El delantero brasileño se encuentra en el palco del Spotify Camp Nou presenciando el partido ante el Rayo Vallecano, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, acompañado por su mujer y su hija.
El delantro está siguiendo desde una de las zonas nobles del campo blaugrana el que será su primer partido del Barça como futuro futbolista blaugrana. Gabriel Jesus ha llegado este lunes a Barcelona para completar los trámites de su incorporación y está aprovechando sus primeras horas en la ciudad para asistir al encuentro.
Su presencia en el palco llega después de que el brasileño haya pasado durante la tarde la revisión médica previa a su fichaje. A su llegada a Barcelona, el delantero ya mostró su ilusión por el nuevo reto: "Estoy muy contento. Ojalá ganemos muchos títulos". También fue contundente al ser preguntado por su estado físico: "La rodilla está perfecta".
A punto de convertirse oficialmente en jugador del Barça
Gabriel Jesus tiene previsto firmar este martes su contrato con el FC Barcelona y ser presentado oficialmente como nuevo futbolista azulgrana. El brasileño se compromete por dos temporadas, con opción de ampliar el vínculo por una tercera.
La operación con el Arsenal se ha cerrado por 10 millones de euros fijos más variables, que pueden elevar el coste hasta los 15 millones. El delantero pone así rumbo al Barça después de su etapa en el conjunto londinense.
Mientras tanto, Gabriel Jesus ya empieza a familiarizarse con el Spotify Camp Nou. Desde el palco y junto a su familia, el brasileño ya presencia en directo su primer encuentro del Barça antes de dar mañana el siguiente paso y convertirse oficialmente en nuevo jugador azulgrana.
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