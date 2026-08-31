Gabriel Jesus, un perfil deportivo, personal y profesional que se encaja en la filosofía del Barça de Flick

Quien conoce bien a Gabriel Jesus está convencido de que atesora las condiciones futbolísticas ideales para aportar minutos de calidad a este Barça 3.0 que está ideando y moldeando Hansi Flick, un técnico con un nivel de exigencia innegociable.

De puertas hacia fuera, en Barcelona, en Londres y en São Paulo, de donde es originario el jugador, ha sorprendido la operación relámpago acometida por Deco. Sin embargo, el nombre del delantero brasileño ha estado encima de la mesa de los despachos de la Ciutat Esportiva desde que el ejecutivo lusobrasileño cogió las riendas de la dirección deportiva, porque se lo ofrecieron en varias ocasiones en las últimas temporadas.

En el momento en que Deco activó el fichaje del hasta ahora delantero del Arsenal, el propio interesado, que había desechado algunas ofertas a lo largo de este mercado, no dudó ni un segundo y dio el 'sí quiero' al equipo profesional que le representa y asesora. El tren del Barça, que había pasado en 2016 cuando era una estrella emergente del Palmeiras, regresó y, en esta ocasión, el delantero no estaba dispuesto a dejar escapar esta posibilidad única.

Gabriel Jesus ha jugado en el Arsenal cuatro temporadas / Neil Hall

La mentalidad y la postura ideal para triunfar en el Barça

El Gabriel Jesus de 2026 es un futbolista maduro, pero a la vez con mucho fútbol aún por ofrecer, que, a los 29 años, se ve capaz de rendir en un escenario de exigencia 'top' que exige el Barça bicampeón liguero, que, en esta temporada, aún va a más y se prepara para el asalto continental.

Para Gabriel Jesus, la temporada pasada, en la que volvía tras una operación del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, fue de transición. Era lo lógico en su situación. Además, la competencia ofensiva en el Arsenal, que iba a por todos los títulos, era feroz. Mikel Arteta le concedió pocos minutos, que no alcanzaron los mil, pero en los que logró un buen registro realizador (hizo seis tantos y dio dos asistencias).

Gabriel Jesus siempre ha tenido gol. Y su olfato se mantiene intacto, así como su espíritu competitivo. Es un ganador. Ahora quiere hacerlo con la camiseta del Barça.

Gabriel Jesus ha jugado nueve temporadas en el Premier League / @dejesusoficial

A diferencia de otros '9', que viven para alimentar el ego de su estadística personal, el delantero paulista tiene interiorizado un concepto colectivo del juego. Llega al Spotify Camp Nou para ayudar al grupo, sabiendo que quien marca el camino es Lamine Yamal, la estrella del equipo.

En este sentido, se adaptará con facilidad al vestuario blaugrana y a la 'filosofía Flick', basada en un fútbol solidario, de entrega y de concepción grupal. Su seriedad y su forma profesional de vivir la profesión, dentro y fuera del terreno de juego (donde ha formado un núcleo familiar sólido), encajan en el proyecto actual, donde seguro que creará rápidamente aliados.

Solfeo blaugrana

A la espera de lo que pueda ocurrir con Julián Álvarez —en una operación que puede ser completada en el mercado invernal—, Deco ha buscado un '9' con experiencia Premier, que sube la media de edad de la plantilla y que futbolísticamente responde a lo que Hansi Flick espera para un ariete en un Barça que recuerda al de la primera temporada del técnico alemán.

En este sentido, Gabriel Jesus viene con el ADN Barça incorporado tras haber estado casi una década en Inglaterra aprendiendo el solfeo que reina en Barcelona de la mano de quienes han sido sus técnicos, Pep Guardiola y Mikel Arteta.

Es un delantero muy móvil, que cae por las bandas, que se asocia y tiene una técnica depurada. Construye siempre a través del buen trato por el balón. Sin la posesión, ha interiorizado que debe ser el primero en apretar y ahogar al rival en su propia área con la presión alta.

No hay, por tanto, dudas tácticas posibles. A corto plazo, su principal reto es adquirir el punto de forma que le permita responder al ritmo y la intensidad del fútbol total que Hansi Flick pide a la plantilla. El brasileño llega con la mentalidad de luchar por cada minuto de juego.