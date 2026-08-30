Gabriel Jesus: la llamada de Pep Guardiola que aplazó una década su llegada al Barça

Gabriel Jesus siempre quiso vestirse de blaugrana. Es un '9' muy dinámico que tiene perfil Barça. Un sueño que estuvo muy cerca de cumplirse en el verano de 2016, cuando solo tenía 19 años y era el canterano sensación del Palmeiras, y que quedó aplazado durante una década, tras su periplo en el Manchester City y el Arsenal, para cumplirse, finalmente, por sorpresa en esta recta final de mercado.

Hace diez años, el Barcelona tenía muy bien encaminado su fichaje. Cuando renovó con el Palmeiras, el futbolista introdujo una 'cláusula Barça' de salida de 25 millones de euros, gracias a las gestiones que hizo André Cury, que entonces era el hombre de la secretaría técnica para el mercado sudamericano.

Aquel era el Barça del tridente que conformaban Leo Messi, Luis Suárez y Neymar Jr., y la secretaría técnica, que entonces comandaba Robert Fernández, buscaba un delantero de perfil joven para que fuera creciendo sin presión, sabiendo que las posiciones de ataque estaban cubiertas por tres jugadores de época.

Txiki y Guardiola no dejaron pasar la oportunidad

El Barça, sin embargo, no era el único grande de Europa que tenía al joven delantero en su agenda. Uno era el Manchester City, que conocía la preferencia del jugador por el Barça, pero que tenía algún as bajo la manga que supo jugar a la perfección.

Txiki Begiristáin cerró el precio de venta con el entonces presidente del Palmeiras, Paulo Nobre, el directivo que levantó al tradicional equipo de la colonia italiana en São Paulo para convertirlo en una superpotencia en el contexto sudamericano.

Gabriel Jesus en su etapa en el City / EFE/AFP

El valor de la transacción era de 32 millones de euros y, para alegría de los brasileños, los celestes de Manchester no tenían ningún problema en dejar que el jugador terminara la temporada brasileña y se incorporara en enero de 2017. Este no era un detalle menor para el Verdão, que acabó ganando el Brasileirão, algo que no lograban desde 1994, con un equipo de época donde había jugadores de la talla de Rivaldo, Roberto Carlos, Zinho, Edmundo o César Sampaio.

El Barça dudó porque se planteó el fichaje de otros '9': el argentino Luciano Vietto (Atlético de Madrid), Paco Alcácer (Valencia), Gabigol (Santos), sobre el que había una opción de compra preferencial, e incluso el francés Kévin Gameiro (Sevilla). El City aprovechó la brecha y hubo un movimiento definitivo: Pep Guardiola cogió el teléfono y llamó a Gabriel Jesus. Le explicó lo que esperaba de él. Y Gabriel Jesus, como empezaba a despuntar en el fútbol profesional, quedó impresionadísimo. Fue lo que le hizo decidir a dar el 'sí' a los ingleses.

Paco Alcácer fue el '9' elegido

El City cerró el fichaje mientras Gabriel Jesus estaba concentrado con la selección brasileña preparando los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Aquella Seleção Sub-23, que comandaba el blaugrana Neymar Jr., rompió un tabú histórico y logró el oro olímpico, el único título futbolístico que aún no había logrado la 'verdeamarela'.

Paco Alcacer llegó al Barça en el verano de 2016 / SPORT

Sin Gabriel Jesus, el Barça acabó cerrando la incorporación de Paco Alcácer por 30 millones de euros. El delantero valenciano, que no acabó de triunfar en su aventura blaugrana, cerró su etapa en el Camp Nou con 15 goles y 8 asistencias en 50 partidos oficiales a lo largo de dos temporadas.

Gabriel Jesus, que en septiembre de 2016 ya era el '9' titular de Brasil, se fue al City, donde estuvo hasta el verano de 2022, cuando Mikel Arteta, que lo conocía a la perfección por haber sido el ayudante de Pep Guardiola, se lo llevó al Arsenal.

El futbolista, que había sido ofrecido a Deco en los últimos años, había aparcado ya la posibilidad de colocar al Barça en su currículo hasta este 30 de agosto de 2026, con el mercado en su recta final, cuando apareció la opción de formar parte del proyecto ganador de Hansi Flick.