Gabriel Jesus llama a la puerta de Ancelotti

Gabriel Jesus ha jugado dos ratitos con el Barça, pero ya ha demostrado a lo que vino. Su inicio en como blaugrana es muy prometedor.

Se estrenó el domingo en Mestalla, cuando Hansi Flick le concedió nueve minutos con el 0-5 ya en el marcador. Y, este miércoles, bajo el diluvio, el delantero brasileño apareció en escena en los últimos siete minutos ante el Feyenoord, en el que representó su debut ante su nueva afición. Fue tiempo suficiente para marcar su primer gol en su etapa culer. Un tanto, con mucho valor añadido, que selló la segunda manita en cuatro días: 1-5, y aún estampó un balón en la madera.

"He tenido la misma sensación que cuando marqué mi primer gol como profesional, es una emoción diferente. Mi primer gol en un Camp Nou lleno, algo que siempre había proyectado y que ya he podido cumplir en mi segundo partido en el club", explicó exultante el el ariete paulista, que igualó a Rivaldo en el top-4 de futbolistas brasileños con más goles en la Champions con 27 dianas.

Gabriel Jesus celebra su primer gol con el Barça / AFP

Un '9' eficiente como pocos

El recado está dado. Gabriel Jesus es uno de los delanteros del planeta fútbol que mejor aprovecha los minutos de juego. Lo da todo en cualquier situación, como ya avisó en su día Pep Guardiola. Por eso, en la última década, fue el quinto futbolista en la Premier League con mejor ratio entre minutos de juego y participaciones en goles (realizados y asistencias): una cada 112 minutos.

En su primer gol como blaugrana demostró que es un atacante confiable en espacios reducidos y que domina la zona donde a un delantero top se le exige marcar las diferencias. Peinó un centro magnífico de Lamine Yamal para sorprender a toda la defensa neerlandesa y al cancerbero alemán Tjark Ernst.

GJ9 empezó a darle la razón a Deco, que es el mentor y gran valedor de su fichaje. Aún cogiendo ritmo, ya es capaz de ver portería e intimidar a las defensas adversarias. El vestuario, y todo el barcelonismo, se frota las manos por lo que puede llegar a aportar en un equipo que enamora en Liga y Champions por el volumen de juego ofensivo que es capaz de crear en cada encuentro.

El Barça, el camino para volver a la Seleção

Las repercusiones de su estreno goleador atraviesan fronteras e incluso el océano Atlántico, y llegan a su país natal, donde es un futbolista muy querido, por su carisma, calidad y su postura profesional.

En el mismo momento en que el Barça masacraba al Feyenoord, Carlo Ancelotti estaba dando a conocer, en la sede de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) en Barra da Tijuca, zona oeste de Río de Janeiro, la lista de convocados para los amistosos de la próxima fecha FIFA.

Cancelo y Gordon celebran el gol de Gabriel Jesus / Dani Barbeito

Brasil recorrerá la mitad del globo para jugar tres amistosos de calidad futbolística muy dudosa: un doble enfrentamiento ante Australia, el 25 de septiembre en Townsville y, luego, el día 29, en Brisbane; y, posteriormente, una tercera cita ante la India el 3 de octubre en Calcuta. No fue llamado Gabriel Jesus, pero sí Raphinha.

El debate del delantero centro en la Canarinha

Las plazas de '9' están en abierto en este nuevo ciclo postmundialista de la Seleção. Ni Igor Thiago ni Matheus Cunha, que estuvieron en la Copa del Mundo, fueron llamados. Sí lo fue Endrick, a quien José Mourinho aún no le ha concedido ni un minuto de juego. Y también João Pedro (Chelsea), que estuvo en la agenda de Deco este último verano, con quien Ancelotti repara el error de no habérselo llevado a la última Copa del Mundo. El otro delantero centro es Pedro (Flamengo), que ya tiene experiencia por haber participado en un Mundial, el de Qatar 2022.

Gabriel Jesus, pues, empieza a posicionarse y a presionar a Ancelotti para que lo incluya en futuras convocatorias. Su sueño es volver a vestirse de 'verdeamarelo', algo que hizo por última vez en noviembre de 2023. El otro es ganar un montón de títulos con el Barça, donde se confía plenamente en él, a diferencia de lo que le ocurrió el último curso en el Arsenal de Arteta.