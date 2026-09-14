Gabriel Jesus: "Lamine Yamal debe ganar el Balón de Oro"

Gabriel Jesus le debe a Lamine Yamal su primer gol como blaugrana. En parte, claro, porque el cabezazo fue suyo y la puso perfecta para marcar el quinto que el Barça logró ante el Feyenoord en el debut en la Champions. Lo celebró como es habitual, usando la mano a modo de teléfono para llamar a su madre, que marca el número de su hijo cada vez que ve puerta. Eso es lo que asegura el brasileño, así que se trata de un homenaje a quien le dio la vida. "Cuando marqué el gol, claro que me acordé de cuando no iba al colegio para ver los partidos de Champions del Barça", aseguraba sobre el tanto.

Gabriel Jesus posó junto a un teléfono de los de verdad para SPORT / GORKA URRESOLA

"Antes estaba en el colegio, ahora estoy en el Barça haciendo un gol en la Champions. Para mí, marcar aquí fue un sueño", aseguró sobre su estreno goleador. En parte, pues, ese sueño y la llamada posterior corrió a cargo de Lamine Yamal, futbolista que está en boca de todos a pocas semanas de la entrega del Balón de Oro. El de Mataró es el gran favorito por más que en Madrid se esfuercen en dar esa etiqueta a Mbappé. El propio delantero blaugrana, de hecho, aseguraba a 'Universo Valdano' que junto al francés cree que son los dos mejores jugadores del mundo. Algo parecido opina Gabriel Jesus, aunque tiene claro con quién se queda.

El delantero brasileño, que, tras jugar en el Palmeiras, lo hizo en el Manchester City y en el Arsenal, última parada antes de cumplir su sueño de vestirse de blaugrana, no dudó en señalar a Lamine Yamal como uno de esos futbolistas elegidos: "He tenido la oportunidad de entrenar con grandes jugadores y él es uno más de los que he entrenado y con los que he jugado, es uno de ellos". Del fútbol del canterano destaca que "todo lo que hace, lo hace fácil; parece muy fácil".

Gabriel Jesus lo tiene claro: “Lamine está ahí para ganar el Balón de Oro” / SPORT

Así que la pregunta estaba cantada y, de hecho, también era sencillo prever la respuesta. ¿Debe ser Balón de Oro Lamine Yamal? Gabriel Jesus no tiene ningún tipo de duda al respecto: "Sí, seguro. Por el fútbol y por la temporada, pienso que Lamine está ahí para ganarlo". El brasileño, pues, se une a las muchas voces que consideran ya al blaugrana el mejor futbolista del mundo, a cuya calidad y talento individual puede sumar también el hecho de ser campeón de Liga con el Barça y campeón del mundo con la selección española, entre otros títulos. Para nada se trata de un mal currículum anual con el que llega a la gala que, este año, abandona París y será en Londres.

Raphinha, de brasileño a brasileño

Gabriel Jesus solo tiene a un compatriota en el Barça, Raphinha, aunque conoce la historia de los brasileños al detalle. Así lo demuestra a lo largo de la entrevista, en la que destaca, por encima de todos, a Ronaldinho. Eso sí, los elogios a quien con hoy comparte vestuario son especiales. "Rapha está haciéndolo muy bien de nueve; tiene mucha capacidad para jugar ahí, lo está demostrando y está haciendo goles, que es lo principal. También sé que la temporada es muy larga y que tendré oportunidades para jugar", asegura sobre si se ve titular.

Raphinha y Lamine Yamal / GORKA URRESOLA

Destaca, sobre el rendimiento de su compañero, que "No me sorprende. Estuve con Rapha en sus inicios en la selección y ya me encantaba cómo finalizaba, cómo pegaba fuerte al balón y su calidad. Tiene la capacidad de regate y la finalización. Ya sabía que, en cualquier posición donde lo pongas, delantero, extremo derecho, extremo izquierdo o diez, lo va a hacer muy bien". El hoy '9' del Barça también habla de Lewandowski, de la Champions, de Flick, de Guardiola, del vestuario blaugrana y de su adaptación al club y a la ciudad.