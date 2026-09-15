Gabriel Jesus, sobre su infancia: "No tuve a un padre, pero sí a una madre trabajadora. Jugaba al fútbol con mis amigos; siempre estaba en la calle con ellos"

Gabriel Jesus fue la guinda del pastel de Deco para cerrar el mercado de fichajes del FC Barcelona por todo lo alto. El delantero fue la primera opción después de la negativa del Atlético de Madrid en vender a Julián Álvarez. La incorporación del brasileño generó dudas, especialmente por su estado físico, pero en sus primeros partidos, con gol incluido, ya ha demostrado que puede aportar mucho al conjunto de Hansi Flick.

Ayer, el delantero brasileño concedió una entrevista a 'El Periódico', donde se abrió en canal para hablar de su dura infancia en Brasil, entre otros temas.

El '9' del conjunto azulgrana se crió en Jardim Peri, un barrio humilde y periférico situado en la zona norte de São Paulo. El ex del Arsenal aseguró a 'El Periódico' que su infancia en la favela fue "perfecta", aunque matizó: "Eso sí, en mi perspectiva".

Jesus comentó que su madre, Vera Lúcia Diniz de Jesus, tuvo que hacer de madre y padre, pues su padre los abandonó poco después de su nacimiento, algo que no fue nada fácil, especialmente para mantener a toda la familia. "No tuve un padre, pero sí a una madre trabajadora", comentó.

Gabriel Jesus, en la favela / X

El futbolista culé se apoyó con sus hermanos para salir adelante: "Tenía a mis hermanos. Iba al colegio. Jugaba al fútbol con mis amigos. Siempre estaba en la calle con ellos. Aquello era perfecto. Pero cuando va pasando el tiempo, sabes que la vida no es así".

Sobre cómo era su relación con su madre, Jesus desveló que "había días que no la veía", debido a que "salía a las 7 de la mañana y no llegaba hasta las 12 de la noche o la 1 de la madrugada. Yo ya estaba durmiendo". Por esta razón, reconoció que "podía no verla en dos o tres días".

Gabriel Jesus, durante la entrevista con SPORT / Gorka Urresola

El cambio de vida fue muy significativo cuando empezó a triunfar en el fútbol en el Palmeiras, donde firmó cuando tenía solo 15 años, especialmente a nivel económico. Sin embargo, confirmó que su perspectiva no ha cambiado en absoluto. "No soy hipócrita, tengo dinero. Pero vivo con poco", manifestó.

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"Tengo una buena casa, buena comida, buenos coches, puedo ir a cualquier sitio... Mis hijos pueden ir a un buen colegio, puedo tener seguridad, pero puedo ayudar también a las personas. No puedes dejar que el dinero te controle a ti, tiene que ser al revés", concluyó.