Gabriel Jesus: "El gol que quiero marcar es el que dé la Champions al Barça"

Tras admitir que Julián Álvarez no sería azulgrana esta temporada, Deco, director deportivo del Barça, logró a última hora fichar a Gabriel Jesus. El brasileño, que ya despertó el interés del club cuando todavía jugaba en Brasil, ha llegado al Spotify Camp Nou con la experiencia de haber jugado en dos equipos como el Manchester City y el Arsenal y con la ilusión de alguien que siempre ha admirado el juego del Barça. Lo hace también con las ganas de ganar la Champions que no pudo alzar con los dos equipos ingleses.

¿Cómo te enteras de la posibilidad de fichar por el Barça?

Estaba entrenando. Cuando llegué a casa, mi agente me llamó y me dijo: “En cinco o diez minutos voy a hablar con Deco”. Hablamos y me dijo que había una gran posibilidad de ir al Barça. Faltaban tres o cuatro días para cerrar el mercado. Entonces pensé: “OK, estoy ahí, estoy libre”.

¿Cuál es tu reacción? ¿Qué piensas cuando te lo dicen por primera vez? ¿Cómo lo gestionas a nivel emocional? ¿A quién se lo dices primero?

Hablamos unos diez o quince minutos. Me enteré de que la posibilidad era grande y de que teníamos que esperar dos o tres días. Cuando pasó, estaba en mi ‘game room’. Después fui a la habitación y hablé con mi mujer. No podía decírselo a nadie; ella estaba muy contenta y yo también. Estaba como un niño, corriendo por la casa, muy contento.

Ya pudiste venir al Barça cuando tenías 19 años, estando en Brasil.

Cuando estaba en Palmeiras. Tuve la oportunidad, sí, pero en ese momento pensé que para mí era mejor ir al Manchester City, con Pep. En el Barça todavía estaban Neymar, Suárez y Messi. Estar con esos grandes jugadores, esos genios del fútbol, habría sido bueno, pero pensé que no iba a jugar. Elegí ir al City con Pep. Allí estaba Kun, otro gran jugador, y también jugaba con él. Pero siempre tuve la ilusión de estar un día en el Barça.

¿Te sorprendió que te viniera a buscar el Barça después de una lesión, de tanto tiempo parado y a tres o cuatro días del cierre del mercado?

No diría que fue una sorpresa. Había conversaciones desde hacía tiempo. (Bromea) Como un ‘dating’ (tener una cita), ¿sabes? Desde toda la vida, pienso. El Barça fue a por otro jugador y no lo ficharon (Julián Álvarez); después, cuando hubo la posibilidad de que viniera yo, pensé que para el club era top y para mí también. Ya está.

Gabriel Jesus, durante la entrevista con SPORT / Gorka Urresola

Es como si llevaras toda la vida preparándote para jugar aquí.

Preparado toda la vida, no, pero jugué cinco años y medio con un entrenador que es un aficionado del Barça, que le encanta el Barça y que pasó mucho tiempo aquí, casi toda su vida (Pep Guardiola). Ha tenido mucho éxito aquí. También he jugado con futbolistas que pasaron por aquí y me han hablado muy bien del club y de la ciudad.

¿Quién te decía cosas? ¿Con quién hablaste antes de venir?

Antes de venir, cuando tuve la oportunidad, no. Pero a lo largo de mi carrera he hablado con Neymar, con Coutinho, con João Cancelo y con muchos jugadores que jugaron aquí.

¿Y con Pep Guardiola?

Del Barça, directamente, no. Después de fichar por el Barça, tampoco. Pero un día lo voy a llamar y, si está aquí en Barcelona, le pago un desayuno, un ‘lunch’ o una comida. La última vez que hablamos fue en una final o una semifinal de Copa.

Flick y su encaje en el equipo

¿Hablaste con Hansi Flick antes de venir?

No, antes no. Solo cuando vine aquí, porque también tenía partidos y estaba preocupado por otras.

¿Y qué te explicó? ¿Qué espera de ti?

Ya conoce mi contexto. Hace casi un año y medio me rompí el cruzado y el proceso fue difícil. Volví a jugar hace unos diez meses; estoy bien, sano, y la rodilla ya no es un problema. Pero todavía necesito ritmo y adaptarme al equipo, al modelo de juego, a todo. Ahora tengo que aprovechar para estar cerca de mis compañeros. Ya conocía a algunos, y el fútbol es el mismo. Durante los últimos diez años siempre he seguido al Barça, porque ha tenido equipazos y juega un fútbol que me encanta. Creo que entiendo un poco el modelo de juego.

Has estado con Pep, con Arteta… Algo se te habrá quedado. ¿Se parecen a Flick?

No. Todos tienen sus virtudes, su modo de mirar el partido y su estrategia. Lo que tienen en común los tres es que son muy exigentes: quieren ganar, ganar, ganar, ganar. Son exigentes.

Eres el cuarto brasileño con más goles de la historia en Champions junto a Rivaldo: 27. Y, sin embargo, nadie te ve como un ‘9’ nato. ¿Cómo te ves tú?

Depende de la posición en la que vaya a jugar. En mi carrera he jugado mucho de delantero, pero también mucho de extremo. Para mí, el foco principal es la victoria del equipo. Si hay una victoria con un gol mío, ya está. Quiero que el equipo gane partidos y títulos; quiero marcar el gol que ayude al equipo. Mi prioridad es el gol, pero también tengo cualidades para dar asistencias, hacer una preasistencia o crear muchas cosas que generen acciones de gol para mis compañeros.

El ‘9’ lo llevaba un tal Lewandowski. ¿Supone un marrón sustituirle?

No pienso que lo sea, porque los jugadores van y vienen. Lewandowski es uno de los mejores delanteros de los últimos diez años, un jugador top, de nivel mundial. Pero no lo veo como una presión o como tener que sustituir a alguien.

Gabriel Jesus, durante la entrevista con SPORT / Gorka Urresola

¿Te ves titular?

Sí, claro, pero tenemos que tener calma. Rapha está haciéndolo muy bien de nueve; tiene mucha capacidad para jugar ahí, lo está demostrando y está haciendo goles, que es lo principal. También sé que la temporada es muy larga y que tendré oportunidades para jugar. Voy a intentarlo al máximo, siempre con la intención de ayudar a mis compañeros.

Raphinha, Lamine y los nombres propios

Hablabas de Rapha. Lo conoces de Brasil y de la selección. ¿Te sorprende lo que está haciendo en este inicio de temporada en una posición que no es la suya?

No me sorprende. Estuve con Rapha en sus inicios en la selección y ya me encantaba cómo finalizaba, cómo pegaba fuerte al balón y su calidad. Tiene la capacidad de regate y la finalización. Ya sabía que, en cualquier posición donde lo pongas, delantero, extremo derecho, extremo izquierdo o diez, lo va a hacer muy bien.

¿Y Lamine? ¿Cómo es entrenar con él?

He tenido la oportunidad de entrenar con grandes jugadores y Lamine es uno más de esos grandes jugadores con los que he entrenado y con los que he jugado. Todo lo que hace, lo hace fácil; parece muy fácil.

¿Balón de Oro?

Sí, seguro. Por el fútbol y por la temporada, pienso que Lamine está ahí para ganarlo.

Lamine te dio la asistencia de tu primer gol en el Barça y en el Spotify Camp Nou.

Ya dije en otra entrevista que muchas veces faltaba al colegio para ver al Barça en la Champions. Cuando marqué el gol, claro que me acordé de eso. Mis recuerdos del Barcelona en la Champions son Ronaldinho, Messi, Villa, Pedro, Iniesta, Deco, Xavi, Busquets, Dani Alves… ¡todos! Siempre veía esos partidos. Antes estaba en el colegio, ahora estoy en el Barça haciendo un gol en la Champions. Era la primera vez que jugaba aquí. Nunca había jugado contra el Barça en competición ni en este estadio. Para mí, marcar aquí fue un sueño.

Además de quienes ya conocía, ¿te ha sorprendido algo o alguien?

El juego no me sorprendió porque es parecido: el balón rápido y todo eso. Pero sí me sorprendió Brian Fariñas. No lo había visto mucho ni lo conocía, pero en el entrenamiento me llamó la atención. También Gavi. A los demás ya los conocía: Pedri, como juega, Lamine… Claro, los conocía todos; pero a Brian no lo había visto jugar tanto.

El gol, la Champions y su gran objetivo

Has jugado dos finales de Champions, pero no la has ganado. ¿Es una espina clavada?

Jugué una con el City. La temporada pasada, con el Arsenal, no jugué, pero la perdí. Sí, claro. Es una competición que me encanta y me encantaría tener ese título en casa.

¿Sientes que estás en el lugar correcto para ganarla?

Sí, vengo con la ilusión de ganar. Si estás en el Barça, tienes que tener ilusión y ganas de ganar la Champions, la Liga y todo lo que juegues.

¿Cuál es el gol que te gustaría marcar con la camiseta del Barça?

Todos los partidos, claro; pero un gol en la final de la Champions, con el título, sería perfecto.

Brasil y su relación con el Barça

Antes decías que veías al Barça de Ronaldinho. Ha habido muchos jugadores brasileños muy buenos aquí: Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo… ¿Con cuál te quedas?

Es una pregunta difícil. Tienes a Romario; a Ronaldo, que jugó 47 partidos e hizo 49 goles; a Rivaldo, que también ganó mucho aquí; a Neymar, que fue top; y a Ronaldinho, que llegó cuando el Barça estaba de una manera y dejó al club de otra. Es difícil elegir uno. Pero, mirando el cariño de los aficionados del Barça, yo diría Ronaldinho.

Gabriel Jesus, durante la entrevista con SPORT / Gorka Urresola

Una curiosidad: sabes mucho de la historia del Barça y decías que te escapabas del colegio para verlo. ¿Eres aficionado del Barça?

No voy a ser hipócrita y decir que soy aficionado del Barça, pero siempre fui un admirador del Barça: de los equipos, de los jugadores y del club. Tengo 29 años y, desde que era niño, el club ha ganado mucho. Además, tuvo grandísimos jugadores brasileños en su historia, jugadores que me encantan. Jugué con Neymar, que siempre hablaba del Barça y también es admirador del club. No soy aficionado del Barça, pero siempre fui alguien conectado con el Barça por su modo de jugar, de ganar y por todos los cracks que jugaron aquí. Me encanta todo eso y, a partir de ahora, también seré un aficionado.

Adaptación, familia y vestuario

A nivel de club, de gente, de ciudad... ¿Es lo que esperabas?

Es un club grandísimo, top, de nivel A+. La ciudad también. Llevo dos semanas y mi familia todavía no está aquí; están haciendo la mudanza, mirando casa, piso y todo eso, que lleva un poco de tiempo. Cuando ya esté con mi casa, viviendo normalmente y con mi hija en el colegio, seguro que me va a encantar la ciudad.

¿Y el vestuario? ¿Se nota el peso de La Masia?

Sí, es distinto. El vestuario aquí es un poco distinto porque tiene de todo. Es top, un vestuario muy bueno. Desde que llegas hasta que sales, todos están juntos, hablando, haciendo bromas… No hay cinco o seis jugadores por un lado; están siempre todos juntos. Estoy encantado con todo.

Has conectado.

Ya conocía a Rapha, a Rodri, a Eric García y a João (Cancelo). A Rapha, de la selección; y a los otros tres, del City. Estaba muy bien con los tres: Eric, Rodri y João. Y, aparte de eso, con todos.

Y con el Spotify Camp Nou. ¿Te imaginas cuando esté acabado y lleno?

Sí. Pienso que va a ser muy bueno y que nos va a ayudar mucho en los partidos. Que toda la gente pueda ir al partido y estar siempre ahí con nosotros va a ser muy importante.