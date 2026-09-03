Gabriel Jesus y Gavi, dos piezas más para Flick

El FC Barcelona ha empezado a preparar el partido del domingo ante el Valencia a las 16.15 h. después de dos días de descanso. Los jugadores han cargado las pilas tras el intenso inicio de Liga, con tres victorias, pleno de nueve puntos y liderato. Los encuentros fueron de una exigencia física importante, como pide Hansi Flick, y el alemán consideró que era necesario que sus pupilos se tomaran un descanso.

La principal novedad en la sesión de este jueves ha sido la presencia de Gavi, así como la de Gabriel Jesús, quien ha tenido la primera toma de contacto con sus compañeros. El canterano sufrió una fuerte contusión en la pierna derecha en el partido del estreno de Liga en Elche. Un susto ya que se trataba de la misma pierna que se lesionó de gravedad en 2023 y, por ello, se ha actuado con precaución.

Por su parte, Gabriel Jesus llegó el lunes a Barcelona, fue presentado el martes tras firmar su nuevo contrato por tres temporadas y no había podido aún estar con el resto del equipo. Se espera que su integración sea rápida y pronto esté a disposición de Flick.

En el caso de Gavi, ha descansado en los partido ante el Athletic y Rayo Vallecano, pero de tener buenas sensaciones en los próximos entrenamientos, regresará a la convocatoria para el duelo en Mestalla. Aunque el Barça tiene una plantilla amplia y compensada esta temporada, la presencia de Gavi siempre es un alivio para Flick por la energía y calidad que suma sobre el terreno de juego, además de su versatilidad ya que puede jugar en cualquier posición del centro del campo o incluso en ataque tirado a la izquierda.

El futbolista de Los Palacios ha seguido un plan específico de recuperación en los últimos días y se espera que no haya perdido demasiado tono físico. En principio, Gavi debería estar preparado y disponible ante el conjunto che.

Valencia y Champions

El siguiente compromiso ya será el miércoles 9 de septiembre en el Spotfiy Camp Nou en el estreno de la Champions League frente al Feyenoord. Gavi, por tanto, será otro elemento que se sumará a la causa de Flick para afrontar esta serie de partidos.

Gavi se lastimó en el partido disputado en Elche en la primera jornada de Liga / DPA vía Europa Press

De esta manera, el único jugador que está en la enfermería es Frenkie de Jong. El neerlandés continúa con su tratamiento conservador por la lesión de rodilla sufrida durante el Mundial del 2026 con los Países Bajos y aún no hay un tiempo fijado para su vuelta a los terrenos de juego.

El Barça no tiene prisa para su recuperación ya que su puesto de pivote está perfectamente cubierto con Marc Bernal y Rodri. El flamante fichaje del Barça está cogiendo el ritmo poco a poco y tampoco se le está forzando viendo el excelente rendimiento de Bernal.