¡Gabriel Jesus, fichaje sorpresa del Barça para el '9'!

El Barça ya tiene ‘9’. El club blaugrana, según pudo confirmar SPORT, ha alcanzado un acuerdo con el Arsenal para el fichaje de Gabriel Jesus (29 años). El traspaso está cerrado y el delantero brasileño se convertirá en nuevo jugador del Barça a falta de superar el reconocimiento médico. Firmará por dos años, hasta 2028, más uno opcional.

El examen está programado para este lunes por la tarde en la Ciutat Esportiva y el futbolista viajará a Barcelona después de recibir la autorización del Arsenal para desplazarse y completar los trámites de la operación. El Arsenal recibirá un paquete de 10 millones de euros más variables por el traspaso definitivo del atacante brasileño. Una operación que el Barça, que ha visto en él una oportunidad única de mercado, ha acelerado en las últimas horas para resolver la necesidad de incorporar un delantero centro antes del cierre de la ventana de fichajes, en una noticia adelantada por MD y Fabrizio Romano.

Gabriel Jesus llega después de que el club blaugrana haya tenido a Julián Álvarez como gran objetivo para reforzar la posición. La negativa del Atlético de Madrid a negociar la salida del argentino obligó al Barça a explorar alternativas y las conversaciones con el Arsenal han terminado fructificando a contrarreloj, aunque fuentes del club blaugrana apuntan que se trata de dos operaciones independientes y que la llegada del brasileño no cierra la puerta del todo al posible fichaje del delantero colchonero.

Un '9' para el proyecto 3.0 de Flick

El brasileño aterriza en el proyecto de Hansi Flick para aportar experiencia, movilidad y capacidad goleadora en la posición de ‘9’. Raphinha había ejercido como delantero centro en los dos primeros partidos de Liga, pero el Barça ya tiene una solución específica para la punta de ataque.

Si supera el reconocimiento médico de este lunes, Gabriel Jesus podrá completar su llegada al club blaugrana en las últimas horas de un mercado marcado por la búsqueda de los sustitutos de Lewandowski y Ferran Torres, autores entre los dos de 40 goles la temporada pasada en el Barça.

Gabriel Jesus cierra una etapa de 4 años en el Arsenal / Neil Hall

Delantero contrastado marcado por las lesiones

Gabriel Jesus llegó a la Premier League procedente del Palmeiras en enero de 2017 de la mano del Manchester City y se convirtió en uno de los delanteros de confianza de Pep Guardiola. En sus cinco temporadas y media en el Etihad disputó 236 partidos, marcó 95 goles y conquistó cuatro Premier League, además de cuatro Copas de la Liga, dos Community Shiels y una FA Cup. Su versatilidad para jugar como delantero centro o caer a cualquiera de las bandas fue una de sus principales virtudes. Con el City, su temporada más goleadora fue la 19/20 con 23 tantos en todas las comepticiones.

En 2022 dio el salto al Arsenal, que pagó 45 millones de libras por su fichaje. Su etapa en Londres, sin embargo, ha estado condicionada por las lesiones. Ya en sus primeros años en Inglaterra sufrió problemas importantes, pero en enero de 2025 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, su lesión más importante. En total, según datos de Transfermarkt, el brasileño se ha perdido en cuatro años un total de 75 partidos por distintos percances físicos. No obstante, cierra su etapa en el Emirates con 32 goles en 123 partidos oficiales, para un total de 3 títulos (una Premier y dos Community).

La competencia en la posición de delantero centro en el Arsenal también ha sido un factor clave. Tras la llegada de Viktor Gyökeres la temporada pasada y con Kai Havertz como otra alternativa para la posición de delantero, el protagonismo de Jesus se ha reducido. De hecho, Arteta reconoció recientemente que su futuro estaba entre las decisiones que el Arsenal debía tomar para ajustar una plantilla sobredimensionada. Una situación única de mercado que, teniendo en cuenta el precio de salida del jugador y las necesidades del Barça, Deco no podía dejar escapar.