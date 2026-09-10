Gabriel Jesus, exultante por su primer gol con el Barça

Siete minutos en el Spotify Camp Nou dan para mucho. Y más si eres Gabriel Jesus, el futbolista que nunca se rinde y que tiene la virtud de sacar el máximo rédito a sus actuaciones, con un nivel de eficiencia solo reservado para los elegidos.

El ex del City y Arsenal debutó como blaugrana en la Champions. Lo hizo en los últimos instantes del encuentro ante el Feyenoord y empezó a dejar su huella en la historia del club. Llevaba un par de minutos sobre el césped cuando aprovechó un centro preciso de Lamine Yamal, que está jugando a nivel de Balón de Oro, para peinarlo con inteligencia y pillería, y enviar el balón fuera del alcance del guardameta alemán, Tjark Ernst, que vivió una pesadilla en su paso por el templo barcelonista. Era el 5-1 definitivo, que confirmaba la segunda 'manita' en cuatro días, tras el 0-5 liguero en Mestalla.

Gabriel Jesus tras marcar su gol contra el Feyenoord / AFP

El '9' paulista pudo hacer su primera celebración 'Alô, mãe!' como futbolista blaugrana, que, por poco, no acaba siendo doble, porque estampó la esférica en el palo. La alegría fue máxima.

GJ9 no pudo ocultar su emoción por todo lo vivido. "He tenido la misma sensación que cuando marqué mi primer gol como profesional, es una emoción diferente. Mi primer gol en un Camp Nou lleno, algo que siempre había proyectado y que ya he podido cumplir en mi segundo partido en el club", explicó el ariete brasileño.

El tanto tiene, además, valor añadido y un significado especial, por ser en la Champions League, lo que le da una dimensión global, y por conseguirlo en sus primeros minutos en el Spotify Camp Nou ante un público que lo ha recibido con los brazos abiertos.

Es un arranque espectacular, que refuerza sus credenciales y que le servirá para seguir en el proceso de recuperar la alegría, tras una última etapa en el Arsenal no demasiado positiva. En estas últimas semanas, Gabriel Jesus se está reencontrando como jugador, gracias a la confianza que han depositado en él Deco, que es el gran valedor de su fichaje exprés, y Hansi Flick.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Gabriel Jesus / Dani Barbeito

A la altura de Rivaldo

Gabriel Jesus arrancó esta Champions League como el quinto futbolista brasileño con más goles: 26, los mismos que el madridista Rodrygo, que sigue recuperándose de una intervención en el ligamento cruzado de la rodilla derecha y no regresará a los terrenos de juego hasta 2027.

Con su tanto ante el Feyenoord, el '9' paulista alcanzó los 27 e igualó el registro de Rivaldo, que, al igual que él, jugó en el Palmeiras y el Barça. El ranking ‘brasuca’ lo encabeza Neymar (43 tantos), seguido por Vinícius (34), que no marcó ante el Inter de Milán y Kaká (30).

"Rivaldo es un fuera de serie, un ídolo de este club y un tipo que siempre he admirado dentro del campo. Es un placer compartir esta lista con grandes nombres de nuestra historia, con tantos genios y cracks que solo Brasil puede proporcionar, cada uno en su época y en un período actuando en la Champions", expuso con orgullo.

Gabriel Jesus dejó claro que estar en la Liga de Campeones, un escenario que reúne a la élite del fútbol europeo y a la gran mayoría de los mejores futbolistas del planeta, le motiva especialmente. "Me gusta mucho jugar esta competición. El año pasado me quedé a las puertas y espero que esta temporada sea diferente", añadió.

Ganar la Champions esta temporada se ha convertido en la obsesión del barcelonismo, tras un primer bienio triunfal de Hansi Flick, en el que se han ganado dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Para Gabriel Jesus, coronarse campeón europeo es un hito que busca con ahínco tras haber caído con el City, en la final de 2021 ante el Chelsea, y ver, como en mayo, cómo en Budapest su Arsenal cayó en los penaltis contra el PSG de Luis Enrique.