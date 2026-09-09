Gabriel Jesus explica su fichaje exprés: de estar apartado en el Arsenal al sí rotundo al Barça

Gabriel Jesus es un fichaje bomba que lleva el sello de Deco. En la recta final del mercado veraniego, y con la más absoluta discreción, el director de fútbol del Barça ejecutó, en cuestión de días, una operación relámpago por un futbolista de calidad contrastada que sube el nivel ofensivo del bicampeón liguero en una temporada en la que se plantea luchar hasta el final por todos los títulos en juego.

El '9' brasileño explicó cómo su vida futbolística cambió en cuestión de horas para acabar aterrizando en el club donde quiso siempre jugar y en el que estuvo a punto de recalar una década atrás, en 2016, cuando era la estrella emergente del Palmeiras y se preparaba para disputar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde se colgaría el oro olímpico.

Su etapa como jugador estaba llegando a su final. "La verdad es que yo estaba entrenándome. Hice toda la pretemporada con el Arsenal, con normalidad. Obviamente, ya sabía que probablemente no iba a jugar allí o que no iba a tener muchas oportunidades, pero nadie me había dicho nada. Bueno, soy un profesional, ya sabes, así que obviamente seguía entrenándome con el grupo", ha afirmado el ahora blaugrana en declaraciones al canal SportyTV.

Todo, sin embargo, se complicó. "Luego, de repente, me pusieron a entrenarme por mi cuenta. Yo seguía entrenándome y dando el máximo para estar preparado por si tenía la oportunidad de volver a jugar al más alto nivel", ha añadido, sin entrar a valorar la decisión del Arsenal y cómo reaccionó y se sintió al verse apartado de sus compañeros.

En esta tesitura, la prensa británica especuló con que Gabriel Jesus podría recalar en el Everton, que estaba en el mercado buscando un '9', y, desde Italia, se apuntó al interés del Nápoles.

Gabriel Jesus debutó con el Barça en Mestalla / Kai Forsterling

Fue, entonces, cuando apareció en escena el Barça. "En la última semana todo fue muy rápido", apunta el delantero. "El trabajo de Deco con el presidente, el club y mi representante fue increíble. De un día para otro, tuvimos claro que tenía la oportunidad de venir", añade.

Y con la oferta del Barça, el atacante paulista pidió a sus agentes que facilitaran el acuerdo y que cedieran todo lo que fuera necesario. Gabriel Jesus lo tuvo muy claro: "Obviamente, dije que sí al Barça enseguida". Su esfuerzo financiero ha sido considerable para adaptarse a la pirámide salarial del club y al espacio de Fair Play Financiero reservado a su operación. "Estoy muy feliz de estar aquí", remarca.

Gabriel Jesus y Raphinha, la 'dupla' brasileña del Barcelona / SPORT

En Barcelona, el vestuario le ha recibido con los brazos abiertos, consciente de que puede ejercer un papel clave a lo largo de la temporada. Se ha encontrado caras amigas, que están facilitando su integración, como sus tres antiguos compañeros en el Manchester City, Eric García, Rodri y João Cancelo.

Además, claro, de su compatriota Raphinha, con quien ya había coincidido en varias ocasiones en la selección brasileña. En el último encuentro del '9' paulista con la 'verdeamarela', en noviembre de 2023 en Maracaná, en la derrota contra Argentina (0-1) en partido de clasificación para este último Mundial, la 'dupla' ahora blaugrana fue titular en una formación muy ofensiva, donde también estaban Rodrygo y Gabriel Martinelli.