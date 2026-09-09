Gabriel Jesus se estrena a lo grande en el Camp Nou: primer gol con el Barça en su primer balón

Gabriel Jesus ya tiene su primer gol como jugador del Barça. El delantero brasileño se estrenó como goleador blaugrana en su segundo partido con el equipo de Hansi Flick ante el Feyenoord, apenas cuatro días después de haber debutado en Mestalla. Y lo hizo a lo grande: en la primera pelota que tocó en el Camp Nou.

El brasileño saltó al césped en el minuto 83, sustituyendo a Rodri, y apenas necesitó dos minutos para dejar su primera gran huella con la camiseta blaugrana. Lamine Yamal recibió en la derecha, recortó hacia dentro y puso uno de sus clásicos centros con rosca al corazón del área. Gabriel Jesus había leído perfectamente la jugada. El delantero se colocó entre los centrales, atacó el espacio y peinó lo justo el envío de Lamine para superar a Ernst, que no pudo llegar al balón. La pelota acabó junto a la cepa del palo izquierdo y el brasileño pudo celebrar su primer tanto como culé con su ya característica celebración de la llamada.

Pero el brasileño todavía tendría tiempo para volver a rozar el gol. En el minuto 92, Gabriel Jesus apareció de nuevo dentro del área para rematar de cabeza un centro lateral de Anthony Gordon. El delantero conectó el envío y la pelota tocó en el larguero antes de marcharse fuera, quedándose a centímetros de completar un doblete en apenas unos minutos.

El '9' ya deja su sello

Gabriel Jesus no podía haber pedido una mejor carta de presentación en el Spotify Camp Nou. Marcó en su primer balón, volvió a buscar el gol hasta el último suspiro y dejó la sensación de que puede ser una pieza importante para Flick. Un gol y un larguero para empezar a justificar la apuesta del Barça.

Además, su estreno goleador llega en un momento en el que Flick sigue buscando la mejor fórmula para su ataque. Raphinha ha asumido el papel de '9' en este inicio de temporada, mientras que Lamine Yamal, Gordon y Adeyemi se reparten el protagonismo en las bandas. La llegada de Gabriel Jesus, que ha caído de pie en el Camp Nou, añade ahora otra alternativa para el frente ofensivo y aumenta las posibilidades del técnico alemán.