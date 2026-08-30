Gabriel Jesus, el talento brasileño que moldearon Guardiola y Arteta: todo lo que hay que saber del '9' sorpresa del Barça

La sorpresa del Barça para reforzar la delantera es Gabriel Jesus. Otro fichaje 'a lo Deco' que aterrizará en el Camp Nou casi de la nada a cambio de 10 millones de euros más variables por su traspaso definitivo y que tendrá la complicada tarea de cubrir todos los goles que se han llevado Robert Lewandowski a Chicago y Ferran Torres a París. Pero vayamos al turrón. ¿Qué puede aportar el delantero brasileño del Arsenal al equipo de Hansi Flick?

Lo primero que hay que tener en cuenta es la dimensión del traspaso. La opción número uno era un Julián Álvarez que se convirtió en imposible tras el veto colchonero al Barça. Si supera el reconocimiento médico este lunes, Gabriel Jesus será la solución a este bloqueo. Un fichaje que, a nivel de cifras, parece inmejorable. 10 millones de euros por un futbolista de 29 años, con 64 internacionalidades con su país y del vigente campeón de Inglaterra parecen una 'ganga'. Varios factores influyen en la operación.

Gabriel Jesus, con el Arsenal / VINCE MIGNOTT / EFE

Primero del todo, su contrato. Gabriel Jesus terminaba su vinculación con el Emirates el próximo verano. Después, su estatus en la plantilla de Arteta. El braisleño, con el tiempo, ha pasdo de ser un hombre indispensable en el esquema 'gunner' a un buen complemento.

Del Palmeiras al Barça, pasando por City y Arsenal

El brasileño que aterrizó en Inglaterra con 19 años era velocidad, desborde, intuición y gol. El de São Paulo era un delantero dinámico, muy técnico, explosivo, y con capacidad para entenderse bien con sus compañeros de ataque. El que podría ponerse ahora a las órdenes de Hansi Flick es un atacante mucho más complejo: menos explosivo que entonces, más completo en la lectura del juego y con una movilidad y capacidad asociativa clave si su físico le respeta.

Gabriel Jesus, máximo activo del Palmeiras en el triunfo ante el Recife / Palmeiras

Fue Pep Guardiola quien lo trajo a Europa, en enero de 2017. 32 millones de euros puso el Manchester City encima de la mesa del Palmeiras para traer a aquel jovencísimo delantero al Viejo Continente. Gabriel Jesus quería ir al Barça, pero el cuadro catalán no podía competir con los emolumentos de los ingleses, que además le ofrecían un contrato por cinco temporadas. La apuesta era total.

Tras él también iban clubes como el Real Madrid, la Juventus de Turín, el Manchester United, el Paris Saint-Germain o el Bayern de Múnich. Era el fenómeno brasileño de aquel momento y el futuro de la delantera de la 'Canarinha' después de despuntar en los Juegos Olímpicos. Por si fuera poco, aterrizó en el City después de hacer campeón a Palmeiras y con un estatus de promesa mundial.

Gabriel Jesus marcó el tercer gol del Manchester City / Archivo

A toda esa presión había que sumar la dificultad de aprender a convivir con Guardiola. El fútbol del de Santpedor no es para todo el mundo y sus delanteros lo saben muy bien. Tienen que marcar goles, claro, pero también saber cuándo venir a recibir, cuándo atacar la espalda, cómo fijar a los centrales, cómo presionar y, sobre todo, cómo convivir con otros futbolistas de enorme talento arriba.

Gabriel Jesus acabó disputando 236 partidos con el cuadro 'skyblue', donde marcó 95 goles y sirvió 45 pases de gol, y acumuló experiencia en varias posiciones del frente de ataque. Con Guardiola fue nueve, extremo y un recurso sensacional para diferentes contextos. Por eso, Arteta, que lo había disfrutado cuando trabajaba mano a mano con Pep en el Etihad, no dudó en llevárselo al Arsenal en 2022.

Manchester City - Real Madrid | Gabriel Jesús fue el más listo de la clase: Así marcó el segundo en el 10' / TELEFÓNICA

50 millones de euros pagaron los 'gunners' por una petición expresa de Mikel. Un movimiento que tenía sentido por mucho más que sus goles. Y el brasileño respondió a su confianza con una de sus mejores versiones. Tenía 25 años, experiencia en Inglaterra y todo de cara para triunfar en Londres. En su primera temporada marcó 11 goles en Liga, que aunque pueden parecer cifras discretas, fue una pieza vital para potenciar al resto del ataque. Arteta necesitaba un delantero capaz de moverse, asociarse, presionar y generar ventajas.

Gabriel Jesús, delantero del Arsenal / EFE

Gabriel Jesus podía empezar como delantero centro y terminar apareciendo en un costado. Podía abandonar la posición para recibir entre líneas y, segundos después, atacar la espalda de la defensa. Trasladado al Barça, una bendición para perfiles como Raphinha, Adeyemi y Gordon y un gran apoyo para Lamine Yamal.

Enero de 2025: rotura del ligamento cruzado

El brasileño finaliza bien las jugadas, pero también participa en la construcción. Esa es su gran clave. Sin embargo, su precio, 10 millones de euros, también se explica por la lesión que sufrió en enero de 2025, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue en un partido de FA Cup contra el Manchester United y, poco tiempo después, el Arsenal confirmó que necesitaba cirugía y que se perdería buena parte de la temporada.

Gabriel Jesus, evacuado en camilla tras su lesión / Archivo

No era un caso aislado. En diciembre de 2022 también sufrió un revés en la rodilla que le hizo perderse 17 partidos entre Arsenal y la selección brasileña, problemas que se repitieron más adelante, aunque de manera más leve.

Una metamorfosis a tener en cuenta

Con esos problemas físicos, su juego fue cambiando. El delantero de Palmeiras y de los primeros años del City vivía mucho más de la aceleración. Era un futbolista de cambio de ritmo, que vivía de su primer movimiento y especialmente peligroso cuando podía correr hacia la portería. Ahora es un perfil mucho más inteligente, asociativo y muy resolutivo dentro del área.

Su evolución se ha enfocado en ser un futbolista más pulcro en sus acciones y eso es una gran ventaja para un equipo como el Barça, que ataca con muchos hombres por delante de la pelota. Flick incorpora movilidad, capacidad asociativa, presión, polivalencia y experiencia, además de un buen socio para Raphinha, con quien coincidió en la selección brasileña.

Gabriel Jesus, en un lance del encuentro ante el Sevilla / EFE

Pero también suma el miedo que genera una lesión de esta magnitud y el interrogante sobre su capacidad para mantener una regularidad goleadora al nivel de una bestia como Lewandowski.

Goles y teléfonos

Sea como fuere, hay una imagen que acompaña a Gabriel Jesus desde hace años. Cuando marca, se lleva la mano a la oreja y hace el gesto de un teléfono. En su momento, el propio jugador explicaba que era un mensaje para su exnovia, que no le contestaba el teléfono cuando jugaba en el Palmeiras.

Desde entonces, llamadas han habido. Muchas. En 2017 fue Pep Guardiola. En 2022, Mikel Arteta. Y ahora Deco y Hansi Flick, explicándole qué esperan de él en el Camp Nou. Que suene el teléfono. Muchas veces este temporada.