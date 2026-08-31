¡Gabriel Jesus ya está en Barcelona! "Estoy muy contento, quiero ganar títulos"

Gabriel Jesus aterrizó en Barcelona este mediodía, alrededor de las 15:30 horas, para pasar la revisión médica y firmar su contrato con el Barça. El brasileño saludó a los medios a su llegada al aeropuerto y dejó una imagen curiosa al hacer el ya clásico gesto de descolgar un teléfono, su manera de celebrar los goles.

"Estoy muy contento. Ojalá ganemos muchos títulos", señaló el delantero. Cuestionado por su estado físico, fue rotundo: "La rodilla está perfecta". La previsión es que complete este lunes las pruebas médicas, divididas en dos tandas entre el Hospital de Barcelona y la Ciutat Esportiva. Si todo transcurre según lo previsto, será presentado este martes por la tarde.

La sorpresa del mercado

El delantero se ha convertido en una de las grandes sorpresas del mercado del Barça este verano. Hasta hace solo unos días, el club apuntaba que no ficharía a un ‘9’ si no llegaba Julián Álvarez, pero Deco ya trabajaba en un plan B lejos de los focos.

El director deportivo azulgrana se encontró ante una oportunidad de mercado y, tras recibir el visto bueno de Flick, aceleró la operación. El nombre no era ningún desconocido. Gabriel Jesus, de 29 años, podía salir del Arsenal por 10 millones de euros fijos más variables. El conjunto inglés, que cuenta con Gyökeres y Havertz para la posición de ‘9’, quería liberar la ficha del brasileño, y el Barça supo aprovechar la situación para sacarlo de Londres por una cantidad asumible.

Ante las dificultades para fichar a Julián Álvarez, Gabriel Jesus representaba una operación que no comprometía el futuro y permitía al club ganar tiempo en la búsqueda del delantero centro del futuro. Además, ofrecía a Flick un recurso que el técnico consideraba necesario: un ‘9’ que encaja con el perfil que busca para esa posición.

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Gabriel Jesus destaca más por su comprensión del juego y su capacidad para facilitar el fútbol de sus compañeros que por sus cifras goleadoras. Con su llegada, Flick suma además otro delantero especialista en la presión, junto a Raphinha y Gordon.