Gabri García: "En mi época los canteranos no estábamos tan valorados como ahora"

Gabriel García De la Torre jugó 256 partidos con el Barça y marcó 16 goles. Se formó en la cantera blaugrana y formó parte del primer equipo entre 1999 y 2006. También jugó en el Ajax y en el fútbol suizo. Actualmente dirige al Atlètic Lleida en la Segunda Federación y anteriormente fue segundo entrenador del Barça B y máximo responsable técnico del Juvenil A blaugrana.

Gabri García nos atiende con mucha amabilidad para repasar su trayectoria en el Barça y reflexionar sobre la evolución de La Masia y su importancia en los éxitos deportivos del Barça.

Pregunta: ¿Como fueron tus inicios en la cantera del Barça?

Respuesta: Yo jugaba en el Sabadell y me fichó el Barça cuando tenía trece años. Estoy muy orgulloso de haberme formado en La Masia. Los que me ficharon fueron el señor Oriol Tort y Antonio Olmo. Tort era entonces el máximo responsable del fútbol base. Me siento orgulloso y tengo suerte de tener ADN Masia y no solo por lo futbolístico sino por el aspecto humano que es también fundamental. En las categorías inferiores aprendí mucho de mis entrenadores. El que más tiempo me dirigió fue Joan Vilà pero también tuve a Martínez Vilaseca y Josep Maria Gonzalvo. El que me tuvo más años fue Vilà ya que con él estuve mis tres años de juvenil.

Gabri García habló con Jaume Marcet en el ADN Masia / Sport

P. Formábais un buen centro del campo con Xavi, Puyol y Mario Rosas.

R: En aquella época jugábamos 3-4-3 y recientemente recordé con alguien aquel centro del campo que era muy bueno. Xavi dirigía al equipo, Puyi y yo éramos los interiores y Mario Rosas jugaba con libertad por donde quería. Mario me recuerda ahora al típico jugador de banda que acaba cayendo con libertad moviéndose entre líneas. Estaban también gente como Carrión, Ferrón, Luis García, Jofre y muchos otros. Tengo grandes recuerdos como cuando ascendimos a la Segunda A.

P: Luego se necesita un entrenador que apueste por ti en el primer equipo.

R: Y esta persona fue Van Gaal. Siempre lo he pensado. Todo el trabajo de formación en categorías inferiores es muy positivo y fundamental pero si no hay un entrenador en el primer equipo que da oportunidades el trabajo se pierde y sirve de poco. Creo que una gran diferencia entre la cantera del Real Madrid y la de muchos clubs respecto al Barça es que aquí llevamos muchos años con entrenadores que cuentan con jugadores de la cantera.Cuando te viene a buscar un club grande hay que valorar que en el Barça, aunque tengas mucha competencia, vas a tener más opciones de saltar al primer equipo.

Gabri García era un jugador muy polivalente / Marc Casanovas

P: Además de Van Gaal tuviste a Serra Ferrer, Rexach, Antic y Rijkaard.

R: "Pude estar muchos años en el Barça pero fue una lástima perderme la época del mejor entrenador que hemos tenido. Me hubiera encantado estar con Pep Guardiola. Creo que en mi época los canteranos no estábamos tan valorados como ahora. Los actuales se lo han ganado y creo que también es gracias a los éxitos de los últimos años con tanta gente de la casa. Ahora el canterano tiene un peso importante. En mi época siempre se miraba mucho a fuera y se fichaban jugadores que no eran mejores que los que había y eso te genera dudas y te llegabas a sentir pequeño. Yo soy partidario de fichar a gente de fuera que sean mejores que los de aquí pero es que entonces llegaban jugadores que eran peores que nosotros, los canteranos.

Gabri y Serra Ferrer coincidieron en la temporada 2000/01 / M.Franch

P Tú que lo has vivido desde dentro, ¿realmente se nota cuando hay canteranos en el primer equipo?

R:"Está claro que el Barça tiene que fichar grandes jugadores pero creo que es fundamental contar con un bloque de jugadores de casa. Los canteranos dan compromiso e identidad. En los momentos difíciles los canteranos siempre aparecen y dan la cara. Los entrenadores saben que los de casa siempre responden. Pienso que es una realidad que un canterano siempre rinde con regularidad y sin altibajos. Me parece clave que el Barça haya apostado desde hace años por tener el corazón del equipo formado por jugadores formados en la base".

P: Despùés de tu etapa de jugador también estuviste en el Barça como entrenador.

R: Aprendí muchísimo trabajando al lado de un maestro como Eusebio Sacristán. También con Jordi Vinyals que lo sustituyó en el filial. Luego tengo que agradecer que Pep Segura pensara en mí para dirigir al Juvenil A. Fue una buena experiencia aunque ahora pienso que fue una época en la que nos estancamos un poco como club en la cantera. Hay que pensar que también se sufrió en aquella época la sanción FIFA y todo influyó. El fútbol evoluciona y en aquel momento nos quedamos a veces con unas ideas en las que nos retroalimentábamos demasiado sin estar atentos a como evolucionaba el fútbol. Nos quedábamos a veces con ideas metodológicas y palabras bonitas que al final no eran eficaces. Creo que luego el club supo evolucionar y ponerse al día.

Gabri con Cucurella, Lee y Abel / Valentí Enrich

P: Fuiste entrenador de Cucurella en el Juvenil A. Se ha convertido en uno de los mejores laterales del mundo y el relato que se ha impuesto es que Marc es lo que es gracias a su paso por el Ebar, Getafe y Premier League y se ha olvidado su formación en el Barça. Yo lo veo diferente y creo que aquel Cucurella del Juvenil A y Barça B estaba preparado para una oportunidad que no llegó.

R: Estoy totalmente de acuerdo contigo. El caso de Cucurella explica el momento delicado que vivíamos en la cantera del Barça. Un jugador así no se puede escapar. Verlo ahora jugar al nivel que está con una camiseta que no es la del Barça me da rabia. El club decidió en su momento apostar por otro jugador. Ahora estoy contento que tenemos a Balde y Gerard Martín pero en aquel momento Cucu se había ganado el hecho de disponer de una oportunidad. Cucu era un gran profesional y lo dio todo en el Barça pero en aquel momento no se apostó por él. Cucu tenía todo lo que hay que pedirle a un canterano. Es evidente que fuera ha evolucionado pero el barça tiene gran parte del mérito de lo que hoy es del Barça.

Gabri García entrena al Atlètic Lleida / Atlètic Lleida

P: Actualmente diriges al Atlètic Lleida. ¿Lograreis la permanencia en la Segunda Federación?

R:"Estoy muy contento trabajando para el proyecto del Atlètic Lleida. La temporada pasada hicimos una gran temporada y acabamos segundos en la Tercera Federación. Pudismos ascender por una cuestión extradeportiva y este año nos está costando. Las categorías están por algo y a veces en el fútbol pensamos que un ascenso es fácil y no lo es. La Segunda Federación es una categoría muy dura y lo estamos sufriendo. Trabajaremos mucho y creo que conseguiremos alvarnos. En esta categoría también está el Barça Atlètic al que veo muy bien, los de Belletti están realizando una gran temporada."