Gabi Milito (45 años) revela el 'favor' de Messi en la temporada del triplete del Barça de Guardiola: "Es un boludo"

La primera temporada del Barça de Pep Guardiola fue simplemente mágica con la consecución de la liga, la Copa del Rey y la Champions League. Inicialmente nadie pensaba que un grupo liderado por un técnico recién ascendido del Barça B y con una plantilla con mucha calidad pero que no lograba nada importante desde la Champions de 2006 pudiera conseguir un triplete insólito en los más de 100 años del club.

En aquella plantilla había un jugador a quien las lesiones no dejaron nunca en paz y no pudo jugar un solo minuto, Gabi Milito. El central llegó al club en 2007 procedente del Real Zaragoza por 20 millones de euros y solamente disfrutó de regularidad durante su primer curso como azulgrana, el 2007-2008, donde acumuló 27 partidos.

Gabi Milito junto a Leo Messi en un partido de Champions de 2010. / ·

"Fue un año durísimo porque me lesioné y tarde todo el curso en recuperarme. No me había puesto nunca la ropa de juego, solo la de entreno, y entrenaba aparte del grupo con el kinesiólogo", apuntaba tiempo después en una entrevista en la televisión argentina, demostrando cuán afectado estaba por no haber podido contribuir a los éxitos de sus compañeros.

"Recuerdo que estaba en el lugar con mi ropa y no sentía que me la tenía que poner", indica, así que su plan era marcharse del campo "sin que nadie se diera cuenta" y escaparse de esa situación incómoda.

En ese momento, sin embargo, apareció Leo Messi, que ya empezaba a liderar al grupo: "¿Dónde vas?, me dice. Le digo, 'no Leo, me voy. No me cambié nunca...' La estaba pasando realmente mal", revelaba y añadía que le pidió a su compatriota que no dijera nada al resto.

La plantilla del FC Barcelona celebra la liga de la temporada 2008-2009. / ·

Su sorpresa llegó al llegar a casa y sentarse a ver la celebración de sus compañeros con su mujer: "Terminan de hablar todos y Leo vuelve a pedir el micrófono", comentaba, sobre las palabras que le dedicó Messi en ese momento.

"Yo quiero recordar una cosa: hoy no está acá con nosotros Milito. No quiso salir porque es un boludo, nada más. Pero a pesar de que hoy no está (hoy), estuvo siempre al lado nuestro apoyándonos. Tuvo un año muy complicado y en todo momento estuvo con nosotros. Por eso, esto es de él también", soltó el futuro capitán a un Camp Nou repleto de aficionados.

Con ello, Messi dio el crédito que merecía a Milito en frente de casi 100.000 personas y demostró que un vestuario es una familia donde los que más juegan y los que menos conforman son igual de importantes, y demostrando la empatía hacia una persona cuyo físico nunca más le dejó demostrar sus virtudes.

Milito finalmente salió del Barça en 2011 en dirección a Argentina para jugar una última temporada en Independiente, desde donde llegó a España en 2003.