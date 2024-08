El futuro de Vitor Roque se complica: No hay acuerdo Barça-Lazio

Vitor Roque está sentenciado en el Barça. El club blaugrana tiene claro que dará salida al brasileño en este mercado de fichajes y no le inscribirá, pero su futuro se complica. Las ofertas que maneja el club blaugrana son insuficientes y la vía en la que trabajaba su entorno con la Lazio parece que está cerca de romperse. El Barça ha rechazado la propuesta de traspaso del club italiano a la espera de encontrar una solución mejor en las próximas semanas.

Según explica el 'Corriere dello Sport', la Lazio presentó oferta por Vitor Roque en una fórmula que no acaba de convencer al Barça. Los italianos pagaban 20 millones de euros por el cincuenta por ciento del transfer del jugador a la espera deuna venta en el futuro.El club blaugrana ha dicho 'no' y la tasación del jugador es de 40 millones de euros en caso de venta definitiva, algo que la Lazio no está en condiciones de igualar.

Por el momento, el Barça sí que podia llegar a un acuerdo con el Al Hilal de Arabia Saudí, dispuestos a llegar a esos 40 millones de euros e incluyendo varios bonus que podrían subir la cifra final. El club blaugrana estaba dispuesto a avanzar por ese camino y traspasar de forma definitiva al jugador, pero tanto Vitor Roque como su entorno se han negado a negociar su salida a Arabia pese a que la oferta económica hacia el jugador era astronómica.

La oferta del Al Hilal sigue encima de la mesa y el Barça quiere forzar el tema con el jugador al regreso de la gira de los Estados Unidos ya que sería un espaldarazo importante para la economía del club. Se recuperaría la inversión por el brasileño y se generaría un beneficio inesperado por un futbolista que no entra en los planes de Hansi Flick.

Vitor Roque prefiere seguir en Europa y la propuesta de la Lazio era vista con muy buenos ojos. El Barça tiene también encima de la mesa ofertas de cesión por el brasileño aunque por ahora está priorizando la venta definitiva. El Oporto sigue a la espera mientras que el Betis también ha mostrado interés. En los dos casos, los clubs solo se harían cargo de la ficha del jugador por una temporada y se incluiría una opción de compra no obligatoria.