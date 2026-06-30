El futuro de Rashford, cerca de aclararse

Marcus Rashford ha aplazado la decisión sobre su futuro a terminar su participación en el Mundial con Inglaterra. El extremo se quedó absolutamente descolocado con la decisión del Barça de fichar a Anthony Gordon y en estas semanas se ha mantenido firme en su decisión de esperar al club blaugrana hasta prácticamente la finalización del mercado. Ahora ya es poco probable que el Barça le vuelva a abrir la puerta salvo que haya salidas en la parte ofensiva y su futuro pasaría por su continuidad en el Manchester United. 'The Athletic' asegura que se ha dado un giro de guión inesperado en la situación de Rashford y que el United es más proclive a dar el visto bueno a su continuidad ante la dificultad de fichar a un extremo de nivel.

La opción Rashford no se contemplaba ni por asomo en el United cuando finalizó la temporada. Las trifulcas del jugador con los dirigentes del club inglés hacían prácticamente imposible su continuidad, pero las necesidades del United y el buen rendimiento del extremo a lo largo de la temporada están allanando el camino para que tenga una nueva oportunidad. Y todo se regirá por la planificación de un United que necesita reforzar su centro del campo y centrará sus esfuerzos en esa posición antes que la delantera.

Con esta premisa, Rashford va ganando enteros dentro del club y parece claro que se le abrirá la puerta a la pretemporada como primer paso a su regreso al equipo. No hay nada decidido al cien por cien, pero el entorno del futbolista empieza a tener claro que el United preferirá retenerle antes que malvenderle en un mercado que está muy parado por la celebración del Mundial. En todo caso, tiene pinta que su futuro no se acabará de concretar hasta mediados de agosto y a punto del cierre del mercado de fichajes.

Los dos escenarios que baraja Rashford son United y Barça. No quiere escuchar ofertas de cesión de otros equipos, por lo que todo dependería de los movimientos que realizara el club blaugrana. Y aquí solo podría darse una opción para su vuelta al Camp Nou y todo pasaría por una hipotética salida de Raphinha, algo con lo que se ha especulado pero que por ahora está muy fría. El brasileño tiene ofertas de Arabia Saudí, pero no ha dado síntomas de querer salir de la entidad blaugrana.

Si no sale Raphinha, el ataque estará totalmente completo con el fichaje de un delantero centro, pero la marcha del brasileño sí que podría abrirle de nuevo las puertas. Gordon haría el papel de Raphinha mientras que Rashford sería más especialista como extremo. De hecho, Rashford está rindiendo mucho mejor que Gordon en este Mundial, aunque la apuesta del Barça por el ex del Newcastle ha sido clara y contundente.

Por el momento, figuras muy importantes de la plantilla del United, como Harry Maguire, han pedido la vuelta de Rashford al equipo: "Sí, por supuesto, tengo una relación increíble con Marcus y he pasado momentos geniales con él a lo largo de los años. Sé lo maravilloso jugador que puede llegar a ser. Estoy seguro de que depende del club y de Marcus llegar a un acuerdo mutuo. Por supuesto, si Marcus regresa, queremos que vuelva a jugar, que esté feliz y con confianza. Tiene que ser lo correcto para él, tiene que ser lo correcto para el club, pero todos saben lo gran jugador que Marcus puede ser para cualquier club en el que juegue la próxima temporada"