El futuro de Rashford en el Barça, pendiente de las elecciones

La temporada de Marcus Rashford está convenciendo a los aficionados del Spotify Camp Nou y a los responsables deportivos de FC Barcelona, desde Hansi Flick hasta Deco. Tal y como explicamos en SPORT unos días atrás, Si el internacional inglés mantiene el excelente rendimiento que está ofreciendo como azulgrana, el club estará dispuesto a abordar la cláusula de opción de compra de su cesión que sube a los 30 millones de euros. Al menos, esta es la idea cuando arranca el proceso electoral en can Barça; porque una información de 'The Times' introduce una incógnita a la ecuación.

Una información del rotativo británico afirma que el futuro de Rashford como jugador del Barça depende, también, del resultado de las elecciones a la presidencia del club que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

Decisión tomada... por la junta saliente

Los responsables de la junta saliente del Barça, encabezada por Joan Laporta y con Deco como máximo ejecutivo del área deportiva, decidieron seguir adelante con el planteamiento inicial, cuando consiguieron la cesión por parte del Manchester United: si no hay imprevistos físicos o de un impensable declive deportivo a corto plazo, el club ejercerá su derecho de compra y Marcus firmará por tres temporadas más con el Barça, pues consideran que esos 30 millones, dado el rendimiento del jugador, son una cifra de mercado asumible para la economía del club, empeñado en la reconstrucción del Spotify Camp Nou y la rehabilitación de las cuentas siendo competitivo.

Rashford ha explicado, por activa y por pasiva, que su integración en el club y la ciudad son plenas; y sus estadísticas de (10 goles y 13 asistencias en 34 apariciones) ratifican las buenas sensaciones futbolísticas que transmite cuando Hansi Flick ha apostado por él. Se ha convertido en una alternativa del máximo nivel para Raphinha, su principal competidor en la banda izquierda, y su polivalencia le ha permitido arañar minutos jugando en la media punta e incluso en el eje del ataque cuando el técnico así se lo ha requerido. La predisposición de Marcus a adaptar su salario a la situación económica azulgrana y a los límites salariales del vestuario son la guinda.

Las incógnitas por despejar

A partir de aquí, las incógnitas a las que se refiere 'The Times' para dejar en el aire la continuidad de Rashford en el Barça. Recuerda que unos de los precandidatos en la carrera electoral, Víctor Font, ya ha dejado claro que no contará con Deco. Y Flick, al que Font no ha cuestionado, tardó una rueda de prensa en aclarar que su sintonía con el hasta ahora director deportivo azulgrana es inigualable. En los próximos días se irán pronunciando Xavi Vilajoana, Marc Ciria o Joan Camprubí, los otros socios que se han postulado para participar en la carrera electoral.

A nadie se le escapa que Rashford fue una apuesta de Deco durante un mercado de verano -una vez más- muy complicado en el que se le fueron cayendo por el camino Nico Williams y Luis Díaz... y de los que nadie se acuerda, en estos momentos, en el Spotify Camp Nou. Ya se sabe que el mundo del fútbol es muy cambiante. Y Flick ha confesado públicamente estar "encantado con Marcus", convencido de que el ex Manchester United todavía crecerá como futbolista.

Con el respaldo de Laporta, Deco y Hansi Flick y los aplausos del Spotify Camp Nou, Marcus Rashford lo tiene todo a favor para seguir vestido de azulgrana tres años más. Y, por supuesto, nadie puede descartar que el inglés pueda seguir si el ganador de las elecciones es alguno de los otros precandidatos, pues no se han pronunciado al respecto, todavía. Dependerá de la opinión del nuevo director deportivo que llegue con ese hipotético vencedor.