El futuro del Rashford, más en el aire que nunca tras la crisis del United

El futuro de Marcus Rashford entra ahora en una dimensión desconocida. El extremo inglés tuvo que salir ya el pasado mercado de verano cedido al Aston Villa tras el fichaje de Ruben Amorim como técnico porque sus relaciones estaban absolutamente rotas. Y este verano, Rashford fue apartado del equipo hasta que encontró acomodo en el Barça. El club blaugrana firmó una opción de compra de 40 millones de euros, pero confiaba en renegociar estas cantidades aunque el cese de Amorim podría endurecer las condiciones ya que el United podría apostar por el regreso de su gran hijo pródigo para que liderase el nuevo proyecto.

El futuro de Rashford en el United estaba absolutamente sentenciado con Amorim. Las diferencias entre técnico y futbolista eran irreconciliables y el club tomó postura por un entrenador por el que se pagó traspaso con el objetivo de que dirigiera un proyecto a largo plazo. El United le dio totalmente el mando y una de sus primeras decisiones fue prescindir de varias vacas sagradas, entre ellas Rashford, que tampoco tenía demasiada buena relación con el club.

La idea del Barça era y es apostar por Rashford siempre que las condiciones económicas fueran favorables. O bien rebajar el traspaso o bien prolongar la cesión, algo que el United ahora se va a negar en rotundo. De hecho, las redes sociales están estallando en Inglaterra y dándole la razón a Rashford tras el cese de Amorim. Es muy probable que el United intente repescarle ya que tiene contrato hasta el 2028 salvo que el Barça pague los 40 millones de la cláusula, algo que en el Camp Nou no se contempla.

Antes de este nuevo escenario, Rashford dejó claro que estaba trabajando duro para poder seguir en el Barça, su único deseo hasta este momento. Habrá que ver si la salida de Amorim le hace cambiar de pensamientos porque, para el Barça, era clave que el futbolista se alinease en una negociación que ahora seguro se va a endurecer con el United.