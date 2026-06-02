El futuro del portero del Barça Diego Kochen apunta hacia Dinamarca

SPORT ya informó hace unas semanas que la etapa de diego Kochen en el Barça Atlètic había finalizado y que las dos posibilidades que se planteaba el guardameta de Miami eran asumir el rol de segundo portero en el primer equipo o aceptar una cesión o traspaso.

El Barça confía en la proyección de este portero de 20 años internacional con los Estados Unidos. Con la continuidad de Szczęsny y Joan Garcia su posibilidad de crecimiento a corto plazo era muy limitada.

Kochen y Tek comparten el día a día de los entrenamientos del primer equipo blaugrana / FCB

Kochen ha generado interés de diferentes clubs nórdicos y todo apunta a que su destino será, según han desvelado en el Que t'hi jugues de la SER, el Lyngby de la primera división danesa.

La marcha de Kochen a este club sería con una cesión que le facilitaría gozar de minutos y poder crecer con más experiencia y bagaje en un primer equipo profesional.

Según la información del periodista Nil Solà de SER Catalunya la operación no está cerrada pero sí que tiene muchas posibilidades de que se concrete.

Diego Kochen no ha debutado todavía con el primer equipo del Barça pese a haber sido convocado en 98 ocasiones en partidos oficiales.

En el Barça Atlètic ha completado una temporada contradictoria ya que sus buenas actuaciones individuales no han ido acompañadas del objetivo de ascender a Primera Federación. Kochen es un portero seguro en el juego aéreo y dotado de unos reflejos fantásticos.

Diego Kochen es un portero de gran futuro / Valentí Enrich

Durante las dos últimas temporadas Kochen ha alternado su papel de tercer portero con el primer equipo y el rol de guardameta del filial, una doble función que le ha hecho crecer pero ahora es el momento de dar un paso adelante.

Sus cualidades son remarcables pero como cualquier portero joven necesita foguearse para ir evolucionando y ganar jerarquía y seguridad.

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El Lyngby ha retornado esta temporada a la primera división del fútbol danés y su intención es consolidarse en la élite. Con la cesión de Kochen el conjunto que dirige Mikel Jesperssen desea sumar talento para poder competir entre los mejores conjuntos de Dinamarca.