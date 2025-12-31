El futuro de Lucas Beraldo, lejos del Spotify Camp Nou

En la búsqueda de un central en el mercado invernal (si es zurdo, aún mejor), el Barça no se ha planteado en ningún momento pedir al PSG la cesión de Lucas Beraldo, pese a la buena relación personal entre sus máximos ejecutivos en el área de fútbol, Deco y Luis Campos y a que, a nivel institucional, vuelve a haber paz entre Joan Laporta y Nasser Al-Khelaifi, en un grado de complicidad y sintonía inédito hasta la fecha.

El campeón europeo buscaba destino para su internacional brasileño, de 22 años, a quien Carlo Ancelotti sopesa llevar al Mundial. Las plazas de centrales en la Canarinha aún están en abierto.Hay incertidumbre generada por la última lesión de Éder Militao.

El futuro de Beraldo apuntaba a Turquía, donde Galatasaray y Besiktas habían mostrado interés. Por otro lado, en Brasil, las superpotencias Flamengo y Palmeiras estaban dispuestas a pujar por él. De momento, el rubro-negro carioca, que acaba de firmar la renovación de su victorioso técnico Filipe Luís, prefiere ir a por Vitao, del Internacional, de Porto Alegre, al que tiene ya atado.

En los últimos días, sin embargo, se ha producido un cambio radical y definitivo de escenario con Beraldo. Castigado por una plaga de lesiones, Luis Enrique ha frenado su salida. Su permanencia en París está garantizada, como mínimo, hasta junio.

Aunque el ex del São Paulo está jugando con cuentagotas esta temporada (no ha disputado ni un solo minuto en la Champions), el técnico hexacampeón no quiere perder efectivos en el segundo tramo de un curso con un calendario agotador y comprimido por el Mundial.

Beraldo fue incorporado por el PSG hace dos años, en el mercado invernal de 2024, cuando desembolsó 20 millones de euros al São Paulo por su canterano.

En esa misma ventana, el club catarí-parisino realizó otra incursión en el gigante sudamericano: pagó otros 20 millones por el mediocentro del Corinthians, Gabriel Moscardo, que gustaba, y mucho, a Deco. El pivote, de 20 años, que estuvo con Brasil en el último Mundial Sub-20, no se ha asentado en Europa. Pasó sin pena ni gloria por el Stade de Reims y, esta temporada, juega también cedido en el Sporting de Braga, club del que Qatar Investments posee cerca del 29% de la propiedad.