El futuro de Livakovic en el Barça, pendiente del '9'

Dominik Livakovic será anunciado en las próximas horas como nuevo futbolista del FC Barcelona. El club blaugrana pagará dos millones de euros fijos más otros 0,5 'kilos' en variables al Fenerbahce para obtener los servicios del portero croata, que firmará hasta el 30 de junio de 2030, esto es, para las próximas cuatro temporadas. Todavía se desconoce, sin embargo, si el futuro inmediato del arquero pasará o no por el Spotify Camp Nou.

"¿Si me quedaré este año? Ya veremos", declaró el propio futbolista en su llegada a Barcelona. Y es que la entidad culé aún no ha decidido si Livakovic formará parte o no de la plantilla de Hansi Flick para el curso 2026/27. Y las dudas no tienen nada que ver con el aspecto deportivo, pues a la dirección deportiva y al cuerpo técnico les gustaría que compitiera ya con Wojciech Szczesny para el puesto de segundo portero, sino con cuestiones relacionadas con el 'fair play' financiero.

Y es que, a menos de una semana para que cierre el mercado de fichajes, el Barça no quiere ocupar un porcentaje de masa salarial que podría necesitar en caso de que el Atlético de Madrid diera su brazo a torcer y aceptara traspasar a Julián Álvarez. O de que, en los últimos días de la ventana de incorporaciones, emergiera otra posibilidad de firmar a un '9' de primer nivel como alternativa a la 'araña', un escenario poco probable (pero no descartable) a día de hoy.

Todo abierto

El club catalán lo tiene claro: hasta que no se tome una decisión con el fichaje del '9', no inscribirá a Livakovic. En SPORT ya hemos informado que la 'operación Julián' será extremadamente complicada y que Deco, Flick y Laporta no son partidarios de firmar a parches ni arietes de segunda fila; pero el mundo del fútbol va muy rápido y ha quedado demostrado en cuantiosas ocasiones que lo que hoy parece de un color mañana puede ser de otro muy diferente.

Si no hay fichaje del '9' o la inscripción de Livakovic puede ser compatible con la del hipotético delantero centro que llegue, el guardameta croata tiene muchas opciones de quedarse en el Camp Nou. En cambio, si no es posible encajar los dos sueldos, saldrá cedido. El Dinamo Zagreb, donde Dominik ya jugó entre 2016 y 2023 y la segunda parte de la campaña pasada, es el mejor posicionado para 'acoger' al futbolista hasta el próximo verano, aunque desde Croacia se ha apuntado en las últimas horas que el club de la capital preferiría que el préstamo fuera de dos años.