El futuro de Lewandowski se aleja del Barça

Cada día cobra más fuerza la decisión del FC Barcelona de no renovar el contrato de Robert Lewandowski. Su edad, su bajón de rendimiento, el hecho de que ya no pueda presionar al rival al ritmo que lo hacen el resto de compañeros de equipo le señala claramente.

La decisión está tomada: el delantero polaco, de 37 años, ya ha cubierto su etapa en el Barcelona. No continuará el año que viene y se están dando ya los pasos necesarios para buscarle un sustituto, objetivo prioritario de la planificación para la temporada que viene junto a un lateral derecho.

No puede comenzar la temporada que viene con un delantero derecho ese perfil. Su sustituto, más que Julián Alvarez u otro jugador consagrado, apunta más a un perfil como el de Etta Eyong, del Levante, para que compita con Ferran Torres.

Falta por ver si Lewandowski decide alargar su carrera deportiva uno o dos años más o finalmente opta por la retirada y se instala definitivamente en Catalunya como parece el deseo de su familia, en especial de Ana, su mujer. Nadie se atreve a pronosticar donde jugar Lewandowski que se muestra muy cauto para referirse a su situación.

Desde luego no parece que acepte las ofertas que le puedan llegar del mundo árabe, y caso de prolongar su carrera deportiva lo haría más cerca de Barcelona. Se habló de la opción de que el club blaugrana intentara renovarle y buscar una salida con traspaso hacia un país árabe, pero no parece muy factible.