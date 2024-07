El futuro de Lenglet se complica para el Barça

El Barça está preocupado por la situación de Lenglet, una de las fichas más altas de la plantilla a causa que difirió buena parte de su salario cuando renovó a causa de la pandemia. El central francés no entra en los planes del club y la intención del Barça es finiquitar ya su vinculación que llega hasta el 2026 aunque por ahora no hay salidas viables. El Besiktas se había interesado por él, pero la operación de cesión es económicamente inviable para todas las partes y, por ahora, se ha descartado.

El Besiktas aspira a realizar alguna operación de cesión con el Barça este verano y preguntó por Lenglet porque desean un central experimentado. Su técnico, Giovani van Bronckhorst, mantiene una gran relación con el director deportivo del club blaugrana, Deco, y se han tratado de diversos asuntos entre ellos Lenglet. Es muy probable que el club turco pueda acceder a alguna cesión de descartes del Barça o de algún canterano que el club considere que pueda tener minutos de calidad, aunque por ahora no hay nada avanzado.

Quien mantiene su interés en Lenglet es el Milan aunque desea al jugador en propiedad y eso solo podría pasar a través de una rescisión de contrato. El Sevilla también está atento aunque nadie puede pagar ni la mitad de la ficha del central francés por lo que el Barça deberá tomar una decisión. Solo en Arabia Saudí podría darse una posibilidad económicamente interesante para todas las partes aunque Lenglet, por ahora, ha sido muy reticente en jugar en ese país.

Tanto el Barça como el entorno del jugador están buscando acomodo y están abiertas todas las fórmulas: desde la carta de libertad, a la rescisión de contrato pasando por una cesión con un mínimo de pago del salario. El club se ha marcado el objetivo de ahorrarse, como mínimo, la mitad de la ficha de la próxima temporada en algún equipo que le de minutos y revalorice el activo, algo que no sucedió la pasada temporada en el Aston Villa. En Francia, el Lille ha mostrado cierto interés aunque no llegaría a esas cifras. Por ahora, y ante la falta de centrales del primer equipo, Lenglet viajaría a la gira de Estados Unidos y podría tener protagonismo hasta encontrar una solución a su caso en el mes de agosto. Ofertas habrá aunque otra cosa es si financieramente serán o no viables.