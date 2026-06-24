El futuro de Koundé entra en escena

El mercado del Barça se presenta muy intenso. En los despachos existe un objetivo prioritario que concentra buena parte de los esfuerzos de la dirección deportiva y que, a estas alturas, casi ni hace falta mencionar. Sin embargo, antes de pensar en grandes incorporaciones, el club sabe que también tendrá que resolver algunas situaciones dentro de la plantilla. Para que entren jugadores, primero tendrán que producirse movimientos de salida.

Y es ahí cuando aparece nombre de Jules Koundé. El internacional francés sigue siendo un futbolista importante dentro del proyecto azulgrana, pero ya no tiene el cartel de intransferible que podía tener hace apenas un año. No porque el Barça quiera desprenderse de él, sino porque en el club entienden que una oferta importante obligaría, como mínimo, a sentarse a escuchar.

Una salida muy improbable a día de hoy

La entidad sigue valorando enormemente su compromiso pero también existe la sensación de que durante esta temporada ha alternado actuaciones brillantes con algunos partidos marcados por ciertas desconexiones y bajones de rendimiento que terminaron teniendo un coste importante para el equipo. Una reflexión interna que ha provocado que su situación se analice con más calma que en el pasado, aunque desde la entidad también dejan entrever que su salida no será fácil.

Tal y como hemos contado las últimas semanas en SPORT, el nombre del francés ha aparecido en numerosas conversaciones de mercado mantenidas por Deco durante los últimos meses. El director deportivo azulgrana ha hablado con agentes e intermediarios que le han trasladado oportunidades y nombres de futbolistas que ocupan el lateral derecho. La respuesta del Barça, sin embargo, siempre ha sido prácticamente la misma. El club no contempla incorporar un lateral derecho mientras Koundé continúe formando parte de la plantilla. Antes de estudiar cualquier movimiento en esa posición tendría que producirse una salida importante, y la única que abriría realmente ese escenario sería la del internacional francés.

Eso tampoco significa que el Barça esté buscando activamente un sustituto, dado que hay otras prioridades más claras. Más bien refleja que la dirección deportiva trabaja con diferentes escenarios y tiene alternativas preparadas por si el mercado da un giro inesperado.

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Por ahora, además, el principal obstáculo para dicha operación es el propio jugador. Koundé está feliz en Barcelona y no tiene ninguna intención de abandonar el club este verano. Su prioridad sigue siendo triunfar de azulgrana y recuperar la regularidad que le convirtió en uno de los defensores más valorados de Europa. A día de hoy, por tanto, cualquier movimiento en el lateral derecho sigue dependiendo de una condición que parece lejana: que Jules Koundé decida cambiar de rumbo.