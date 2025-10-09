El futuro de Etta Eyong se calienta

Etta Eyong va a dar que hablar en el mercado de verano. El futbolista finalizará la temporada con el Levante, ya que disputó partidos oficiales también con el Villarreal y no puede jugar en tres clubs en una misma temporada, pero todo indica que el delantero protagonizará uno de los grandes traspasos del verano. El Barça está muy atento a la situación y, desde el Levante, avisan a que hay varios equipos que ya se han interesado en su fichaje tras su explosiva irrupción en la Liga. En Valencia tienen muy claro que el club blaugrana va a ir a por él en verano contando que el futbolista prioriza al Barça y esperará hasta comprobar si hacen el movimiento definitivo para firmarle.

El director deportivo del Levante, Héctor Rodas, confirmó que ya hay movimiento entorno al futbolista y ve casi imposible poder retenerlo más de un año en el club granota: "Ya ha habido intereses. Va a ser un jugador importante en el mercado por sus goles y características porque así no hay muchos. Llama la atención, por rendimiento y edad. Tenemos que disfrutarlo, que siga con este rendimiento y así estaremos más cerca del objetivo de la permanencia. La dirección deportiva, Calero y Danvila teníamos confianza en su proyección y capacidad de estar aquí, pero la decisión fue a última hora ya que hubo muchos equipos interesados en él. Es de agradecer que decidiese estar con nosotros y que diese ese paso intermedio porque aquí va a ser protagonista", declaró a 'Las Provincias'.

El contrato de traspaso que firmaron Levante y Villarreal invita a pensar que habrá venta en verano porque el club granota prácticamente está obligado a traspasarle si llega una oferta de 15 millones de euros. Su cláusula es de 30 millones y el Villarreal tiene un derecho de tanteo, pero hoy por hoy Etta Eyong no se plantea un regreso al club de Castellón porque no han apostado por él a pesar de que sus prestaciones habían sido enormes en el filial amarillo y en sus primeros partidos con el primer equipo.

La decisión final sobre su futuro la va a tomar el propio Etta Eyong haya las ofertas que haya encima de la mesa y este verano dejó ya claro que su prioridad era vestir la camiseta blaugrana. En los últimos días de agosto hubo movimientos y el delantero estaba a la espera de concretar este traspaso, pero el Barça finalmente no pudo moverse para pagar la cláusula de 10 millones de euros porque no tenía límite salarial. Por ello, se fue al Levante aunque dentro de unos meses el escenario puede ser diferente.

El Barça tiene monitorizado a Etta Eyong desde que jugaba en las categorías inferiores del Cádiz y ya lo catalogaron de jugador muy interesante tras su paso por el filial del Villarreal dónde demostró una capacidad goleadora indiscutible. Su arranque en Primera División lo ha confirmado y el club blaugrana está interesado en él por proyección.

La dirección deportiva del Barça deberá tomar decisiones pronto sobre su nueva delantera ya que lo más probable es que Robert Lewandowski abandone el club al finalizar contrato. Deco advirtió en una entrevista en 'Rac-1' que el club no debe obsesionarse en firmar un delantero centro sí o sí alejando la opción de que acabe llegando un '9' de primerísimo nivel en verano con un desembolso importante. La opción Etta Eyong sería una clara apuesta y se está debatiendo aunque habrá que ver cómo evoluciona durante toda la temporada.

El Barça va a esperar siendo consciente de que al futbolista le van a llegar ofertas importantes de España y, sobre todo, de la Premier League. Hay buena sintonía con el entorno del delantero, por lo que no se hará nada con prisas. Por el momento, este asunto se lo toman con calma sabiendo que el club blaugrana está muy bien posicionado. En Valencia tienen claro que el Barça acabará realizando el movimiento para firmarle pero por ahora no hay nada, aunque el futuro del jugador se está calentando.