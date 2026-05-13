El futuro de Diego Kochen: El salto adelante del portero del Barça y una reunión clave

Hansi Flick fue preguntado en la previa del Alavés-Barça sobre si Kochen podría debutar en partido oficial con el primer equipo en estas tres jornadas ligueras que restan. El técnico alemán fue contundente y descartó esta posibilidad señalando al polaco Szczesny como el número dos en la portería blaugrana.

Kochen no se ha entrenado esta semana con el primer equipo del Barça y el rol de tercer portero lo ha asumido Eder Aller. La razón no ha sido técnica sino a causa de unas molestias que arrastra en la rodilla. El portero norteamericano no entrará en la convocatoria del partido de este miércoles contra el Alavés pero espera estar a punto para el encuentro del próximo domingo contra el Betis. La última jornada liguera se vivirá en Mestalla el próximo 23 de mayo.

Diego Kochen es un portero de gran futuro / Valentí Enrich

El portero del Barça Atlètic intentará seguir trabajando duro en estos últimos días de la temporada para convencer a Flick. Si el 'míster' blaugrana opta en algún momento por darle la oportunidad de estrenarse de manera oficial con el primer equipo Kochen cumpliría un sueño.

Kochen ha sido convocado hasta ahora 98 veces con el primer equipo y todavía no ha logrado jugar en un partido oficial con el primer equipo. Su debut en la gira asiática de pretemporada premió su trabajo diario pero Kochen quiere seguir creciendo.

Al final de la temporada Kochen y sus agentes se reunirán con Deco para intercambiar puntos de vista sobre su futuro.

Kochen se entrena a diario con Joan García y Tek / Dani Barbeito

El tercer portero blaugrana desea conocer de primera mano la intención del club y obrar en consecuencia.

Kochen entiende que su etapa como jugador del Barça Atlètic ya ha finalizado y desea dar un paso adelante.

Kochen ha cumplido durante dos temporadas enteras el doble papel de ser el portero titular del Barça Atlètic y el tercer guardameta del primer equipo. Compaginar entrenos y viajes con el primer equipo con partidos del filial ha sido enriquecedor en estas dos últimas campañas.

Kochen y Tek comparten el día a día de los entrenamientos del primer equipo blaugrana / FCB

Dado que Szczesny tiene todos los números para continuar en el Barça el deseo de Kochen de poder ejercer el papel de segundo portero y competir con Joan Garcia parece ahora mismo una utopía.

Esta sería la intención de Kochen pero si no es posible la cesión sería la mejor solución para todos.

Kochen seguiría ligado al Barça, pero podría luchar por disponer de minutos en otro equipo, algo que le permitiría seguir evolucionando. Otra alternativa sería que el Barça lo traspasase, y Kochen se comprometiera con otra entidad.

Kochen jugó un partidazo ante el Ibiza / FCB

En cualquier caso, este escenario solo lo contemplaría si es el Barça el que lo considera oportuno. Kochen ha recibido ofertas interesantes de clubs del fútbol nórdico, y todo dependerá de cuál es la idea del club para su futuro a corto y medio plazo.

El norteamericano está muy agradecido a la formación que ha recibido en La Masia, pero cree que es el momento de dar un paso adelante. La reunión para decidir su futuro será clave para conocer cuál será el papel de Kochen en la temporada 2026-27.