El futuro de Casadó, en manos de Jorge Mendes

Marc Casadó es uno más en el 'stage' que el Barça está realizando en St. George's Park. El catalán disputó 62 minutos en el partido que el equipo de Hansi Flick jugó en el St. Andrew's Stadium ante el Birmingham City y jugará también este lunes ante el Preston North End, partido que se disputará a puerta cerrada porque en el Barça lo consideran un entrenamiento más dentro de la preparación típica de pretemporada.

El mismo lunes, Casadó regresará a Barcelona y tendrá hasta finales de agosto para decidir sobre su futuro. Sabe que lo va a tener muy difícil para jugar en este Barça y así se lo ha transmitido Flick. El jugador piensa que su situación podría cambiar tras la lesión de Frenkie De Jong, que estará varios meses de baja. Cree que podría tener más opciones y para ello está luchando en la pretemporada, pero la realidad es que tiene por delante a Marc Bernal, Pedri, Gavi y hasta al polivalente Eric Garcia para las dos posiciones que utiliza Flick por delante de la defensa para dar salida al balón. Así se lo ha transmitido el entrenador alemán.

Hasta el Barça llegó una oferta por el centrocampista catalán antes del 30 de junio, pero fue rechazada por la cuantía de la misma. Era de unos 10 millones de euros. Le hubiesen ido muy bien al club azulgrana para presentar un balance económico mejor del curso 2025-26, pero fue rechazada porque en el club tienen tasado a Casadó en una cantidad bastante superior. Son 30 o 40 millones los que espera el Barça ingresar por un futbolista que tiene solo 22 años, contrato hasta el 2028 y ha sido internacional con la selección española.

Casadó es consciente de su situación. No tiene más que mirar los números. En la temporada 2024-25, la primera de Flick en el banquillo del Barça, jugó 2.447 minutos repartidos en 36 partidos. El pasado curso, participó en casi el mismo número de partidos, 34, pero su protagonismo descendió alarmantemente, pues solo estuvo 1.397 minutos sobre el campo. Si decide quedarse, todavía podría jugar menos.

El jugador lo sabe porque así se lo han transmitido desde el club, pero, de momento, se resiste a irse. Primero, porque es más culé que el palo de la bandera y le es muy difícil dejar el club al que llegó con 13 años procedente de la Damm. Ha hecho realidad su sueño y sigue agarrándose a él. Segundo, porque no quiere aceptar cualquier oferta. Su representante, Jorge Mendes, se ha movido y se ha hablado mucho del interés del Al Hilal por el futbolista de Sant Pere de Vilamajor, pero Casadó no quiere ir a jugar a Arabia Saudí. También recibió alguna propuesta del fútbol turco que ni fue considerada por el centrocampista.

Así las cosas, Mendes, uno de los agentes de cabecera de la actual junta directiva del FC Barcelona, seguirá buscando destino para Casadó durante lo que queda del mes de agosto. El problema, además del sentimiento del catalán de seguir luchando por minutos en el club de su vida, radica en que el futbolista querría seguir en el fútbol europeo y, en este sentido, pocos clubs pueden pagar lo que pide el Barça. Mendes deberá seguir buscando una oferta que satisfaga a todas las partes.