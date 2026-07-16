El futuro de Casadó, independiente de la lesión de De Jong

El FC Barcelona conocerá en las próximas horas el diagnóstico definitivo de la lesión de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés ha evitado, en principio, una rotura de cruzados de su rodilla derecha, pero sí que es muy posible que esté varios meses de baja y se pierda el inicio de la temporada. Este viernes se someterá a las últimas pruebas médicas para determinar el tratamiento que seguirá y, por consiguiente, cuánto se alargará su período de baja.

Contratiempo para Hansi Flick a las primeras de cambio, en la primera semana de preparación de la temporada 2026/27. El entrenador alemán, salvo agradable sorpresa en los tests concluyentes, no podrá contar con uno de los jugadores más importantes para él en el centro del campo durante las primeras semanas del curso. El teutón, sin embargo, tiene muchas alternativas en la plantilla. Los problemas físicos de De Jong no solo no han 'empujado' a la dirección deportiva blaugrana a acudir al mercado para realizar algún fichaje, sino que tampoco le han cambiado los planes respecto a las salidas. En concreto, la de Marc Casadó.

La intención del Barça con el canterano, tal como avanzó 'Catalunya Ràdio' y ha podido confirmar SPORT, no ha cambiado con la lesión de Frenkie. Deco y las personas de su máxima confianza consideran que lo mejor con el de Sant Pere de Vilamajor es buscar un traspaso. Es un futbolista con pretendientes por el que se espera ingresar una buena cantidad de dinero (entre 20 y 30 millones de euros). Cabe recordar que el año pasado, con Marc Bernal en pleno proceso de recuperación de su grave lesión de rodilla y varias lesiones de otros jugadores en la medular, no alcanzó los 1.400 minutos de juego.

Conversación pendiente

Aunque el Barcelona no forzará la salida de Casadó en contra de su voluntad, es evidente que este verano quiere reforzar otras posiciones (ya han llegado Gordon y Adeyemi para los extremos y aún falta, como mínimo, un '9' de máximas garantías) y, por consiguiente, cualquier 'ayuda' económica será más que bienvenida. Que el club pueda maniobrar en el mercado bajo la regla 1:1 no significa que no necesite ingresar dinero para acometer los fichajes deseados. Al contrario: puede invertir todo lo que libere antes.

En los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se considera que la lesión de Frenkie y la situación de Casadó son independientes y, por tanto, se tratarán de esta forma. El canterano tiene abierta la puerta de salida y en los próximos días o semanas deberá sentarse con Flick y Deco para encontrar una situación beneficiosa para todas las partes. Él, en declaraciones al 'Tot Costa', reconoció que "todavía cosas que tenemos que hablar con el técnico, la dirección deportiva y mi agente". "Lo haremos en las próximas semanas y después decidiremos", añadió.

Marc dejó muy claro que se quiere quedar, pero también avisó que "como culé quiero lo mejor para el equipo y para el club" y que "si consideran que me debo quedar, me quedaré; y si consideran que lo mejor es que salga para que el equipo siga creciendo, me iré".

Máxima confianza en Tommy Marqués

Tal como explicamos en SPORT a finales de mayo, el plan del Barça en caso de salida de Casadó es que Tommy Marqués ocupe su lugar en la plantilla e incluso opte a tener ficha del primer equipo. El barcelonés ya se ejercitó a las órdenes de Flick durante buena parte de la campaña pasada y, de hecho, llegó a debutar. Disputó dos 'ratos': el primero ante el RCD Mallorca en el Spotify Camp Nou, con el partido decidido (3-0), y el segundo en la antepenúltima jornada de Liga frente al Alavés a domicilio, cuando el título doméstico ya reposaba en las vitrinas azulgranas (1-0).

Potente físicamente, ordenado en su juego y disciplinado en defensa, a sus 19 años Tommy es una apuesta de futuro del Barça. Deco no tiene ninguna intención de realizar un fichaje para suplir a Marc Casadó en caso de que acabe saliendo.