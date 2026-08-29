El futuro de Casadó se decidirá sobre la bocina

Uno de los temas clave del Barça en estos últimos días de mercado es la salida de Marc Casadó. El centrocampista sabe desde hace meses cuál es su situación y, junto a su agente Jorge Mendes, lleva tiempo estudiando las diferentes posibilidades para continuar su carrera lejos del conjunto azulgrana.

Tal y como ha ido contando SPORT, son muchos los equipos que han contactado con el entorno de Casadó para conocer las condiciones de una posible operación. El futbolista preferiría continuar en el Barça, pero el ‘overbooking’ existente en el centro del campo ha complicado mucho sus opciones de tener los minutos que desea.

Mercado no le falta. Casadó es uno de los futbolistas más atractivos que tiene el Barça en el capítulo de salidas. El club lo tasa alrededor de los 40 millones de euros, aunque podría aceptar una cantidad algo inferior, y su juventud y rendimiento han provocado que diferentes equipos estén pendientes de su situación.

Durante las últimas semanas, la opción de Arabia Saudí ha tenido momentos en los que parecía ganar mucha fuerza y otros en los que se enfrió. Sigue sin estar descartada, pero tampoco es la única. Inglaterra, Turquía y Arabia son algunos de los mercados que más han apretado por Casadó, mientras el jugador continúa analizando qué proyecto le convence más.

Casadó está en la rampa de salida / Dani Barbeito / SPO

Siguen llegando ofertas de última hora

El Barça esperaba que su futuro pudiera resolverse antes. Así se lo trasladó también a Jorge Mendes, que ha mantenido un contacto constante con la dirección deportiva durante este mercado. Sin embargo, Casadó y su agente consideran que merece la pena esperar unos días más antes de tomar la decisión definitiva.

En los últimos días de mercado suelen aparecer oportunidades provocadas por movimientos inesperados o necesidades de última hora de algunos clubes. Casadó tiene ofertas encima de la mesa, pero quiere conocer todas sus opciones antes de escoger.

Por ello, todo apunta a que su salida se resolverá prácticamente sobre la bocina. Entre el domingo y el lunes debería tomar una decisión definitiva. El Barça ha pedido a Mendes estar informado de los movimientos, pero entiende que la elección final corresponde al jugador.

Por ello, Casadó se ha ganado el derecho a decidir hasta el último momento. El futbolista de Sant Pere de Vilamajor se ha metido en el bolsillo a la afición con sus constantes muestras de barcelonismo, desde acudir a Canaletes para celebrar los títulos como un aficionado más hasta demostrar siempre un amor incondicional por el escudo. Ahora debe elegir su próximo destino, aunque su sentimiento por el Barça está fuera de cualquier duda.