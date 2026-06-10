El futuro de Cancelo en el Barça empieza a complicarse

Joao Cancelo es una de las prioridades del Barça para completar la defensa del próximo proyecto deportivo. El club blaugrana ha llegado a un acuerdo con el lateral portugués para las dos próximas temporadas a expensas de que el Al Hilal llegue a un entente con el Barça por el precio definitivo de su traspaso. Cancelo no contaba para el equipo saudí, pero los cambios internos en el Al Hilal podrían provocar un giro inesperado en el futuro del futbolista luso. El actual entrenador, Simone Inzaghi, estaría negociando su rescisión de contrato y el Al Hilal quiere el portugués Vitor Pereira como sustituto en el banquillo. Pereira sí que apretaría para la continuidad de Cancelo a pesar de que el portugués ya ha dejado claro que quiere salir hacia el Barça.

El lío interno deportivo que está viviendo el Al Hilal ha retrasado las negociaciones con el Barça por Cancelo, ya que los saudís han pedido tiempo al estar confeccionando un nuevo proyecto. Inzaghi fue una apuesta muy importante, pero las desaveniencias con la nueva directiva del club saudí podrían provocar su salida antes de tiempo, algo que empieza a darse por hecho en Arabia Saudí. Por el momento, el Al Hilal ha sondeado el mercado y priorizarían la llegada del técnico portugués del Nottingham Forest, por quien habrían realizado ya una oferta.

El Al Hilal ha parado la planificación deportiva y Cancelo es uno de los futbolistas que ha quedado en el limbo. Inzaghi no lo quería en el equipo y forzó su salida en el mes de enero, algo que posibilitó su llegada al Barça en unas condiciones económicas óptimas. La idea del club blaugrana era pagar un traspaso simbólico, pero ahora los saudís podría recrudecer su postura y encarecer una salida de Cancelo, futbolista al que siguen considerando interesante y por el que pagaron 20 millones de euros. Uno de los puntos de fricción con Inzaghi fue la marcha del portugués, quien ha rendido a un nivel altísimo en el Barça y que el técnico italiano tenía prácticamente apartado.

Si finalmente ficha Vitor Pereira, el futuro de Cancelo podría quedar aún más bloqueado, aunque también es cierto que el entrenador está representado por Jorge Mendes, quien también gestiona la carrera de Cancelo y quien sabe que el futbolista no desea seguir en Arabia Saudí por nada del mundo. Mendes ha pedido paciencia al Barça y está haciendo todo lo posible, pero puede ser una operación que vaya para largo.

En el club blaugrana, por ahora, no se activan alternativas y van a esperar a Cancelo aunque sea hasta después del Mundial. Es el candidato número uno para reforzar la posición de central y estarían en disposición de realizar una oferta más alta si fuera necesario. Cancelo se ha ajustado el salario y está dispuesto a renunciar al año de contrato que le queda en Saudí a un precio millonario.