El futuro del Barça es La Masia

La irrupción de Fermín confirma que el Barça debe ser valiente con los chicos de la casa Los fichajes millonarios no aseguran siempre títulos

Apareció como un huracán en el partido y metió un golazo con un desparpajo impresionante. El canterano Fermín se convirtió en el gran protagonista del clásico ante el Madrid y fue, sin duda, el personaje del día en clave blaugrana. A la afición le gustan los fichajes, pero vibran cuando triunfa un chico formado en la casa. Falta mucho todavía para saber si Fermín puede asentarse en la primera plantilla blaugrana, pero los últimos ejemplos invitan a la esperanza. Ahí están Araujo, Gavi o Balde, tres futbolistas que han multiplicado por cien su cotización y se han convertido en piezas indiscutibles e internacionales en un abrir y cerrar de ojos.

Los mejores momentos de la historia reciente del Barça han tenido como protagonistas equipos repletos de jugadores formados por La Masia. Y, quizás, ha llegado el momento de volver a ser valiente y apostar por una plantilla con mayoría de jugadores formados en casa. Sin duda es una opción arriesgada, que requiere de muchísima paciencia y que no está exenta de posibles fracasos, sobre todo en Europa, pero fichar caro tampoco te asegura nada. Siempre que el Barça, ya sea por necesidad o convicción, ha confiado en los chicos de la casa, el modelo ha traído éxitos deportivos y a la postre también económicos.

En un mercado cada vez más complicado e inflacionista, con los precios de los jugadores por las nubes y una competencia de clubs con mucho mayor músculo económico, al Barça no le queda otra que mirar hacia abajo. Indudablemente no solo se puede vivir de jóvenes y el equipo siempre debe mantener el equilibrio, pero haría bien el club de tener un cupo innegociable de canteranos en el primer equipo. Solo así todo sería más sostenible y seguro que la ecuación acababa resultando deportivamente.

Fermín es solo el ejemplo de todo lo que viene por detrás. Está claro que no todos sirven, pero si no se dan oportunidades nunca se podrá testar la calidad. Y si no hay espacio, ahí hay infinidad de clubs dispuestos a pagar mucho dinero por futbolistas formados en La Masia, como Nico que ha salido por ocho millones de euros. Vale la pena el esfuerzo.