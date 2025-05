El futuro de Aleix Garrido y los otros casos inciertos en el Barça Atlètic

"No hemos hablado. Se me acaba el contrato, pero ya sabéis todos del equipo que soy y que lo doy todo por este escudo". Las palabras de Aleix Garrido en la zona mixta del Estadi Johan Cruyff acabado de consumar el descenso a la Segunda RFEF denota la incertidumbre que ya no solo el capitán del Barça Atlètic, sino otros muchos jugadores de la plantilla, tienen de cara a la próxima temporada. Habrá muchos cambios, empezando por el banquillo con el ascenso de Juliano Belletti y lo que sí se da por seguro es que el bloque del equipo será el del Juvenil A, tricampeón con el brasileño.

Aleix Garrido es uno de los ocho jugadores de la plantilla (sin contar los que pertenecen al juvenil) que terminan contrato este 30 de junio. De ellos, la mitad (4) son futbolistas cedidos que en principio deben retornar a sus respectivos equipos de propiedad. Puede haber alguna excepción.

Aleix Garrido atendió a los medios de comunicación tras el descenso del Barça Atlètic a Segunda RFEF / German Bona

Ocho jugadores acaban contrato

De los que acaban, sin duda, el caso más delicado es el del capitán. Aleix Garrido tiene una inmensa calidad y argumentos para ser tenido en consideración por Hansi Flick, pero lo cierto es que el de Ripoll ha tenido una temporada complicada que arrancó con la recuperación de la fractura del quinto metatarsiano del pie y que no le permitió debutar hasta mediados de noviembre. La situación del filial también le ha hecho sufrir mucho.

Ahora mismo, Aleix no tiene la proyección de primer equipo deseada y su nivel está muy por encima de una cuarta división del fútbol español. Si el club se mueve, sería para ofrecerle una renovación se entiende que con el objetivo de cederlo a algún equipo de Primera o Segunda División. De momento no ha habido contactos, pero es pronto y el descenso todavía está 'caliente'.

El Barça Atlètic desciende a Segunda RFEF / German Bona

Quien marchará seguro es Pau Prim, que no juega desde que decidió no renovar y se ha pasado más de media temporada en la grada. Tampoco seguirá Diego Percan, que podía haber sido el autor del gol de una milagrosa salvación. El leonés siempre que ha jugado ha aportado, pero una lesión le dejó fuera de combate muchos meses. Y el último caso es el de Juan Piera, que fichó tras una prueba y ha tenido escasísima participación.

De los cedidos, el caso más flagrante es el de Aziz Issah, que apenas ha jugado dos ratitos después de un desembolso impropio. Volverá al Dreams FC como todo apunta a que lo hará Ivan Cedric a la UD Las Palmas , pese a sus 8 goles. Los 23 años y una opción de compra de 3 millones de euros pesarán más. Tampoco se ejecutaría en principio la opción sobre Rubén López, que pertenece al Deportivo de La Coruña.

La opción por Pedro Soma es de 800.000 euros por el 80 por ciento de los derechos de un jugador de 18 años que ha completado una muy buena temporada y que el club podría intentar negociar con la UE Cornellà, aunque la reciente renovación de Brian Fariñas ya garantiza un pivote de nivel para la próxima campaña.

Darvich, Mbacke y otros casos a resolver

No acaban contrato, pero futbolistas como Mamadou Mbacke, Noah Darvich, Óscar Ureña, Alan Godoy, y en menor medida, Dacosta y Víctor Barberá pueden ver alterada su situación, ya sea en forma de cesión o de traspaso. Sobre todo el alemán Darvich es por quien más se puede sacar tajada económica, con el interés de conjuntos como el Bayer Leverkusen o el Stuttgart.

Mbacke, por el que se pagaron 2 millones, no ha estado en su segundo año al nivel del primero, mientras Ureña mostró acciones muy interesantes y tiene nivel para una categoría superior. Godoy costó apenas 150.000 euros del Eldense cuando ya tenía buenas ofertas de equipos, la mayoría de Segunda, que pueden seguir mostrando interés por el canario.