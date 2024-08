El futuro de más de 10 jugadores del Barça sigue en el aire: así está cada caso

Los 10 días que ha pasado el Barça en Estados Unidos han servido para empezar a aclarar la cabeza de Hansi Flick. El teutón ha contado en Estados Unidos con hasta 31 jugadores en la gira pero no caben todos. Deshojar la margarita es uno de los objetivos del técnico y Deco en las tres semanas que quedan de mercado. El 'fair play' escasea y todos aquellos que no están inscritos deberán demostrar mucho para quedarse. Así están las carpetas abiertas:

ERIC GARCÍA

El de Martorell cuenta con el 'OK' de Flick y además ya está inscrito. Su polivalencia le juega a favor ya que puede ejercer de lateral derecho e incluso de pivote. Su único 'problema' es que parte en desventaja ya que otros zagueros ya llevan varias semanas con Flick.

ÍÑIGO MARTÍNEZ

El vasco también es del agrado del técnico pero no es prioritario y, además, la posición de central está bien cubierta pese a la lesión de Araujo. No está inscrito y su ficha gira alrededor de cifras ya a tener en cuenta, lo que supone una tentación para el club a la hora de aligerar la mochila. El jugador se quiere quedar y parece difícil alcanzar un acuerdo con él -el contrato privado es por dos temporadas-.

JULIÁN ARAUJO

El mexicano ha contado muy poco para Flick, que ni siquiera le ha probado en el lateral derecho. Teniendo en cuenta que hay varios laterales derechos, todo hace pensar que el club le buscará una salida. Habrá que ver si en calidad de cedido o traspasado.

ÁLEX VALLE

Álex ha impresionado en la derecha pero ni así se puede dar por segura, ni mucho menos, su continuidad. Su cláusula es de solo tres millones y solo podría subir si el Barça le renueva un contrato que acaba en 2025. De ser así, Álex debería pasar a tener sueldo y ficha del primer equipo. Su caso está muy abierto y sus próximas actuaciones pueden acabar decantando la balanza hacia un lado u otro. Tiene pretendientes importantes detrás suyo.

LENGLET

El galo no cuenta para el Barça, por más que Hansi está contento con su rendimiento. Clément prioriza algún club español -ha sonado la Real Sociedad- o que dispute competición europea. No parece que su caso vaya a resolverse en los próximos días, pero salvo sorpresón saldrá a lo largo de agosto.

HÉCTOR FORT

Héctor ha visto como Álex Valle quiere pelearle la plaza de lateral alternativo a Kounde. Si Flick se decantara por Valle y/o llegara Cancelo, no debe descartarse una salida en forma de cesión ya que un regreso a la dinámica de Primera RFEF no parece que vaya a ser muy del agrado del jugador. Su caso es todavía una incógnita.

MIKA FAYE

El Barça querría que se quedara pero si llega una oferta interesante la estudiará. En el eje hay 'overbooking' y en el carril izquierdo están Balde, Álex Valle -aunque esté jugando de momento en derecha- e incluso Gerard Martín, que ha rendido bien en Estados Unidos. El senegalés solo quiere continuar si tiene opciones reales de luchar por minutos en el primer equipo. Su futuro puede ir vinculado a lo que ocurra con otros centrales. A favor juega que ya está inscrito con ficha del filial.

PABLO TORRE

El cántabro en principio no contaba pero su buen rendimiento contra Manchester City y Real Madrid han cambiado la situación. Al club le gustaría mirar de inscribirle porque a Flick le gusta su perfil. Si hace unas semanas parecía tenerlo imposible, ahora 'hay partido'. Alguna salida en la parcela ofensiva o en la medular podría beneficiarle. Propuestas interesantes no le faltan.

GÜNDOGAN

Ilkay quiere seguir y tiene contrato. Pero hay rumores y estos no se los inventa la prensa. Al club no le parecería nada mal desprenderse de una ficha importante como la suya -y más tras la llegada de Olmo-, pero su salida parece poco probable porque por ahora el ex del City solo piensa en continuar, como ya explicó SPORT hace varias semanas. Mientras sea titular no tiene pinta de que vaya a repensárselo.

RAPHINHA

Caso similar al de Gündogan, aunque en su caso no tanto por el salario sino por un hipotético traspaso. El club le valora mucho pero se estudiaría una oferta suculenta. Sin embargo, el brasileño no tiene hoy por hoy ninguna intención de cambiar de aires. La llegada de Olmo intensifica la competencia arriba.

ANSU FATI

La lesión en el tramo inicial de pretemporada deja su caso en el aire. Flick estaba dispuesto a darle una oportunidad y además ya está inscrito. Ansu quiere continuar pero si el club le deja muy claro que no cuenta, deberá buscarse una salida. El fichaje de Olmo le complica las cosas y la irrupción de Pau Víctor también.

VITOR ROQUE

El brasileño no encuentra el acierto y eso, unido a lo que costaría inscribirle, le coloca en la rampa de salida de forma casi irreversible. 'Tigrinho' por ahora dice 'no' a Arabia Saudí pero en las próximas semanas deberá encontrar un destino de su agrado.

PAU VÍCTOR

El club cuenta con él y más aún tras su brutal rendimiento en la gira. Hoy por hoy no hay 'fair play' pero su ficha es muy moderada y eso le ayuda. Muchos números para formar parte de la primera plantilla.