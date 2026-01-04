Un futurible del Barça presenció el derbi contra el Espanyol desde la grada

La mayoría de las principales ligas europeas han retomado este fin de semana su actividad después del parón por Navidad, pero hay una competición que no regresará hasta la semana que viene: la Bundesliga. La 'Winterpause' en Alemania es algo más larga debido a las bajas temperaturas y los futbolistas lo aprovechan para descansar físicamente y desconectar mentalmente antes de encarar el tramo decisivo de la temporada.

En este sentido, el derbi entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona de este sábado contó con un espectador destacado en las gradas: Fisnik Asllani. El delantero centro kosovar del Hoffenheim, en la órbita del club blaugrana y de otros 'grandes' como el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, presenció en directo la victoria del equipo de Hansi Flick ante su rival ciudadano y realizó una publicación en sus redes sociales para corroborarlo.

Asllani, que a sus 23 años está destacando en la máxima categoría del fútbol alemán con siete goles y tres asistencias en 17 partidos, ha sido vinculado al Barça en los últimos meses como posible relevo de Robert Lewandowski. Especialmente en octubre de 2025, cuando él mismo reconoció que para él sería su "mayor sueño" fichar por la entidad culé.

"Claro que hablo del futuro con mi familia y mis amigos muy cercanos. Ya no tengo 18 años y uno empieza a planificar su carrera y su vida. Pensar hasta dónde quiero llegar y qué quiero. Conocerme a mí mismo y descubrir qué es importante para mí, cuáles son mis prioridades", añadió unas semanas después Asllani, "orgulloso" de todos los rumores alrededor de su futuro aunque "centrado en acabar bien la temporada en el Hoffenheim".

Cabe recordar que desde Alemania se ha informado que la cláusula de rescisión de Asllani, que se activará el próximo verano, oscilará entre 25 y 29 millones de euros, una cantidad variable en función del club comprador, el país y la competición de destino. Un precio asumible para varios gigantes europeos que siguen su progresión con lupa. La decisión sobre su futuro podría llegar tan pronto como en marzo, momento en el que su entorno y el club alemán esperan tener más claridad sobre el escenario de mercado. El Barça, de momento, se mantiene atento y expectante.