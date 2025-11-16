Los futbolistas del Barça con hat-trick en el siglo XXI

La capacidad goleadora de Robert Lewandowski está fuera de toda duda. El delantero polaco anotó un hat-trick en el triunfo del Barça contra el Celta en Balaídos, el cuarto en su etapa en Barcelona. Los tres tantos han situado al killer de Varsovia en una exclusiva lista de futbolistas azulgranas con más tripletes goleadores en el siglo XXI.

El indiscutible rey en esta clasificación es Leo Messi, con 48 hat-tricks con la camiseta del Barça, incluidos siete 'pókers' y un 'repóker'. El primero de ellos tuvo lugar el 10 de marzo de 2007 en el Camp Nou, en el clásico contra el Real Madrid que finalizó 3-3, mientras que el último ocurrió el 7 de diciembre de 2019 en el triunfo 5-2 contra el Mallorca. La mayoría de los tripletes fueron en LaLiga, 36 de ellos. En Champions sumó ocho, por los tres en Copa y uno en la Supercopa de España.

En segunda posición está su socio estos últimos años, Luis Suárez, con doce hat-tricks, incluidos tres 'pókers' contra Sporting de Gijón, Deportivo y Valencia. El 'Pistolero' realizó diez tripletes en LaLiga, uno en la Copa del Rey y otro en el Mundial de Clubes. El top 3 lo cierran dos futbolistas igualados a cinco tripletes: Kluivert y Rivaldo, aunque dos de ellos los realizó en el siglo XX, ante el Real Zaragoza en Copa y contra el Real Oviedo en liga.

El neerlandés anotó cinco hat-tricks, incluido un 'póker', todos ellos en la competición doméstica, ante el Villarreal en 2001 y contra Málaga, Tenerife, Mallorca y Alavés en 2002. El brasileño, por su parte, sumó tres tripletes más con el Barça en el siglo XXI: uno en LaLiga contra el Valencia y dos contra Milan y Wisla en Champions, el segundo de ellos en la ronda previa.

Los 112 hat tricks del FC Barcelona en el siglo XXI / MARC CREUS

'Lewy' lleva cuatro, como Neymar y Eto'o

Por su parte, con cuatro se encuentra el tercer componente de la 'MSN', Neymar, quien sumó cuatro hat-tricks, incluido un 'póker', con el equipo azulgrana, tres en liga, ante Granada, Rayo y Las Palmas, y uno en Champions, contra el Celtic. También anotó tres tripletes y un 'póker' con el Barça Samuel Eto'o, uno en Champions contra el Panathinaikos en 2005 y tres en liga, todos en 2008, ante Levante, Valladolid y Almería.

Con el mismo número ya aparece Lewandowski tras el triplete contra el Celta. Además de sus tres dianas en Vigo, el polaco realizó un hat-trick en Champions contra el Viktoria Plzen y otros dos en liga, contra Valencia y Deportivo Alavés. El delantero todavía tiene como mínimo esta temporada por delante para seguir escalando en esta clasificación.

Antes del choque en Balaídos, 'Lewy' estaba igualado a tres con Luis Enrique, pese a que uno de ellos lo hizo en el siglo XX, contra el Betis en 1997. Los otros dos los realizó en febrero de 2001, ante el Athletic en liga y frente al AEK Atenas en la Europa League. También anotó tres en su etapa en Barcelona Pedro, dos en liga en 2013, contra Getafe y Rayo, y uno ante el Huesca en la Copa de 2014.

Top 5 futbolistas con más hat-tricks con el Barça en el siglo XXI Leo Messi: 48 Luis Suárez: 12 Kluivert y Rivaldo: 5 Neymar, Eto'o y Lewandowski: 4 Luis Enrique y Pedro: 3

Por otro lado, hay seis jugadores con dos tripletes en el Barça. Arda Turán, con uno en Copa contra el Hércules y otro en Champions ante el Mönchengladbach, ambos en 2016; Javier Saviola, con uno en LaLiga frente al Betis en 2003 y otro en Copa en 2007 contra el Deportivo Alavés; Thierry Henry, con dos en la competición doméstica ante Levante en 2007 y Valencia en 2008; y Ronaldinho, con hat-trick en la Europa League contra el Púchov en 2003 y ante el Udinese en la Champions de 2005.

Los otros dos restantes forman parte de la actual plantilla, por lo que también pueden escalar en la lista: Ferran Torres y Raphinha. El de Foios acumula dos hat-tricks con el Barça, uno en la competición doméstica contra el Betis en 2024 y otro este año contra el Valencia en Copa. El brasileño, por su parte, anotó dos el curso pasado, contra Valladolid en liga y Bayern en Champions.

El resto de futbolistas con tres goles en un partido con el Barça en este siglo son Seydou Keita, Giovani dos Santos, Cesc Fàbregas, Alexis, Sandro, Cristian Tello, Coutinho, Aubameyang y el más reciente, Fermín, que anotó un hat-trick el pasado 21 de octubre contra Olympiacos en la Champions.