El futbolista del Real Madrid que ficharían Ferran y Pedri

Pedri González y Ferran Torres fueron los dos invitados 'de lujo' en el programa de El Hormiguero de este lunes 23 de febrero. Los dos jugadores del Barça acapararon toda la atención mediática, no solo por ser dos referentes en el fútbol español y en la selección, sino porque son dos 'personajes' (muy graciosos). Pedri y Ferran son grandes amigos fuera del campo, y demuestran un gran carisma y simpatía delante de las cámaras.

Los azulgranas aprovecharon uno de los días de descanso concedidos por Hansi Flick para desplazarse a Madrid. Dejaron anécdotas, contaron detalles del vestuario y se mojaron sobre qué jugador encajaría en el Barça.

La complicidad entre ambos es evidente. Ferran Torres llegó al FC Barcelona en diciembre de 2021, procedente del Manchester City, durante el mercado de invierno. Pedri, por su parte, fichó por el Barça en 2020 (el club lo incorporó desde la UD Las Palmas en el verano de 2020, aunque el acuerdo se cerró en 2019 y permaneció un año cedido en Las Palmas). Seis años compartiendo terreno de juego. "Siempre me dice que le pase el balón, pero está cubierto", dice Pedri. "Yo la pediré igual, la quiero siempre, como todos los delanteros", responde Ferran, con un tono distendido y bromista.

Una relación de dentro y fuera del campo

El futbolista canario señaló que, una vez entran al vestuario, Ferran es el auténtico “bromista”. El valenciano no tardó en recoger el guante y se definió como “metedor y poco encajador”, asumiendo que le gusta gastar bromas, aunque no siempre encaja igual de bien cuando es él el objetivo.

Ambos viven cerca y Pedri es el 'taxista' de Ferran. Lo va a buscar a casa, y Ferran sube, sin hablar apenas y con el café en mano. "Se sube con su café y solo falta que me diga que no hable y que me dedique a conducir”, dice el canario. En el apartado disciplinario, Pedri explicó que suele ser de los primeros en llegar a las concentraciones y entrenamientos. También dedicaron buenas palabras a Flick, al que definieron como un técnico que sabe gestionar el grupo y mantener el equilibrio dentro del vestuario. "Pone multas de 40.000 euros si llegas tarde", afirma.

Pedri y Ferran también hablaron sobre los jugadores con los que les habría gustado compartir vestuario en el pasado. El centrocampista canario eligió a Andrés Iniesta como el futbolista con el que le habría encantado jugar, mientras que Ferran Torres se decantó por David Villa, destacando la influencia que ambos han tenido como referentes en sus respectivas posiciones.

Mbappé, ¿una fantasía?

Pero hubo un momento del programa en el que Pablo Motos, presentador, sacó una lista, junto a las hormigas, de jugadores que ficharían por el Barça. "¿A quién ficharíais?", preguntó el presentador.

"A Kylian Mbappé", respondieron ambos jugadores sin dudar apenas. "Mbappé es super rápido. Aunque en la final de Copa del Rey, en un córner a favor, se quedó con Vinicius. Y eso fue 'sálvase quien pueda'. Corre el triple que yo. Hay que agarrarlo hasta que llegue uno más rápido que yo. Soy bastante lento", dijo Pedri, explicando una anécdota sobre el césped. "¿Arbeloa?" - pregunto una de las hormigas, lo que provoco la risa de ambos.

Más allá del fútbol, los jugadores también compartieron algunas pinceladas de su vida personal y de su ocio. Reconocieron que prefieren 'charlar' tranquilamente en un ambiente relajado antes que salir a bailar, y Pedri afirmó que no consume alcohol, mientras que Ferran aseguró que lo hace de forma muy moderada. "Bebo vino, aunque a veces hasta el agua de los floreros", concluía.