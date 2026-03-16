El fútbol turco tienta a Lewandowski: dos ofertones que le alejan del Barça

Robert Lewandowski aseguró que no piensa tomar una decisión sobre su futuro hasta mayo. Tres meses para reflexionar y una premisa clara: primero escuchará prioritariamente al Barça antes de valorar cualquier oferta. El club blaugrana podría optar por presentarle una oferta de renovación a la baja y de una sola temporada, pero el goleador ya está recibiendo propuestas multimillonarias. En Polonia aseguran que Lewandowski habría rechazado por ahora la vía de Arabia Saudí por temas de seguridad, pero que se ha abierto la posibilidad de Turquía con dos equipos que ya han contactado con su entorno a la espera de la decisión final.

En concreto, los dos clubs que han entrado en la puja por el delantero son el Fenerbache y, sobre todo, el Besiktas. 'Kanal Sportowy' asegura que el polaco tendría ya una propuesta inicial del Besiktas con una prima de fichaje de 10 millones de euros por llegar con la carta de libertad y 20 millones netos por temporada en un contrato de dos años garantizados. Una propuesta que superaría en mucho lo que le puede pagar el Barça a partir del 30 de junio.

Según estas informaciones, las propuestas llegadas desde Turquía han sorprendido por su contundencia y el entorno de Lewandowski ha tomado nota. En estos últimos meses, también se han acercado al polaco equipos de la MLS como Chicago Fire y, sobre todo, clubs italianos, que le ofrecen seguir jugando al máximo nivel garantizándole la titularidad. El Milan habló con él hace unas semanas y la Juventus también ha movido ficha.

El presidente electo del Barça, Joan Laporta, aseguró que tenía la intención de prorrogar el contrato de Lewandowski aunque habrá que ver la oferta que puede realizar el club blaugrana. El polaco está muy cómodo en Barcelona ya aceptaría un rol secundario, pero también es un profesional y la diferencia económica puede ser astronómica por lo que todos los escenarios están abiertos. También influirá su rendimiento deportivo en estos últimos meses de la temporada.

La mujer de Lewandowski apuntó hace unos días que están viviendo con intensidad estos meses en el Barça porque pueden ser los últimos de Robert en el equipo blaugrana. En todo caso, Lewandowski hablará con Hansi Flick sobre su futuro y a partir de ahí se consensuará una decisión final. El club blaugrana está buscando opciones por si sale el polaco y se trabaja en la llegada de un delantero de primerísimo nivel.