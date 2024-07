El fútbol saudí sigue tentando a Raphinha

El interés del fútbol saudí por Raphinha es tan serio como las ganas del brasileño de continuar en el FC Barcelona. Los representantes del Al Nasrr han vuelto a la carga para intentar convencer al delantero blaugrana pese a que la respuesta sigue siendo la misma.

El periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano incide este miércoles en las informaciones de los últimos días y que ya publicó este diario respecto a la insistencia del club de la Pro League saudí en su intento de convencer a Raphinha para que se embarque en un proyecto que cuenta con Cristiano Ronaldo como abanderado.

Los responsables del Al Nasrr son, por el momento, los que han mostrado un interés más firme por el atacante blaugrana, y esta misma semana habrían comunicado su intención de poner a poner sobre la mesa de Raphinha y del Barça una oferta astronómica, que rondaría los 100 millones de euros para el club y alrededor de 20 millones netos anuales para él por un contrato de tres años.

La respuesta de 'Rapha' volvió a ser contundente y está en sintonía con lo que siempre ha expresado públicamente y en privado: quiere seguir en el Barça y no solo cumplir su contrato, sino incluso seguir más allá del 30 de junio de 2027, cuando expira el acuerdo actual. A su llegada a Orlando fue muy claro a nuestro enviado especial, Toni Juanmartí:

Es evidente que el deseo del brasileño, a los 27 años, es seguir en el fútbol europeo, más competitivo. Pero, por el momento, tampoco parece estar receptivo a los cantos de sirena que también le habrían llegado desde la Premier League. En Inglaterra se han publicado acercamientos del Aston Villa de UNai Emery e incluso se afirmó que el Arsenal de Mikel Arteta podía llegar a ofrecer 60 millones de euros por su traspaso.

Raphinha, pieza clave... de mercado

En el Barça se mantiene una posición prudente en torno a Raphinha. Se valora, y mucho, su rendimiento en la última campaña pese a que tuvo que dejar atrás varias lesiones, así como su compromiso con el equipo y el club. Pero también saben que puede ser una pieza clave en su política de altas y bajas. Sin embargo, se mantienen las necesidades económicas de la entidad que bloquean el refuerzo de la plantilla. Esto obliga a poner en el mercado a alguna de sus estrellas con mejor cartel, y ese es el caso del brasileño.

Nico Williams y Dani Olmo son los dos refuerzos deseados y Joao Félix está condicionado por su obligado regreso al Atlético y el interés del Benfica por su fichaje. Lewandowski y Lamine Yamal son intocables en la plantilla y Ferran Torres, Ansu Fati, Vitor Roque y el propio Raphinha completan la nómina de delanteros del Barça. Resulta evidente que no hay lugar para todos y que si no hay alguna salida no se podrá fichar.