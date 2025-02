Valdepeñas le da el segundo 'golpetazo' al Barça en tres días

No había tiempo para lamentarse. El martes, el Barça se despedía de la Copa del Rey en los cuartos de final al caer en la prórroga contra Jaén (3-2). Este viernes, tres días después, recibían en el Palau Blaugrana a un Valdepeñas instalado en la parte baja de la tabla con el objetivo de no descolgarse de Inter Movistar en pelea por la Liga. Sin embargo, un golazo de Pol Pacheco y un error de Antonio Pérez de último hombre fueron suficientes para condenar a los de Tino Pérez, que tuvieron oportunidades para ganar el duelo, pero no resolvieron bien ante Álex González.

Barça-Valdepeñas (fútbol sala, LNFS), 14/02/2025 LNFS FCB 1 2 VAL Alineaciones BARCELONA Feixas, Matheus, Antonio, Dyego, Fits -cinco inicial- Touré, Eric Martel, Sergio Lozano, Khalid, Sergio González, Catela. VALDEPEÑAS Álex González, Boyis, Eloy Rojas, Pol Pacheco, Carrasco -cinco inicial- Lolo, José Mario, Solano, Alberto García, Carlos, Saura, Bynho.

Los primeros compases fueron de poco control e imprecisiones. Un descontrol que frenó de golpe el catalán Pol Pacheco, que defendió la camiseta de Industrias Santa Coloma entre 2017 y 2019, con auténtico golazo a los siete minutos de partido que celebró ante amigos y familiares que se acercaron al Palau.

Genialidad de Pol Pacheco

El '10' de Valdepeñas 'rompió' a Sergio Lozano y tras una conducción de campo a campo cruzó un balón raso con la diestra, su pierna menos hábil, para superar a un Feixas que solo pudo seguirlo con la mirada.

Dos minutos después, unas manos de Álex González fuera del área, que no señalaron los colegiados, pero sí se apreciaron en la repetición, caldearon el ambiente de un Palau que pedía la roja para el portero de Valdepeñas. De más a menos, el Barça tuvo problemas para generar peligro y Valdepeñas trató de dormir el primer tiempo con bastante éxito y buenas paradas de Álex González.

Un error de Antonio 'apagó' el gran segundo acto culé

Tras el descanso, sin Fits, que no jugó más por un golpe en la cabeza en el primer timepo, el cuadro de Tino Pérez no se reservó ni un solo esfuerzo y encontró el empate a los 37 segundos de juego tras una jugada excelente entre Dyego, Touré y Matheus, cuando el brasileño remató a placer en el segundo palo el pase tenso del francés. Siguió apretando el Barça, que quería cerrar el 'doble golpe' cuando antes, pero el gol no llegaba.

Una gran jugada colectiva finalizada por Matheus igualó el 0-1 inicial de Pol Pacheco / JAVI FERRÁNDIZ

Dominaban los culés, que rozaron el 2-1 con un 'no remate' de Sergio González sin oposición tras un jugadón de Catela por la derecha, hasta que un error grosero de Antonio Pérez frustró todos los planes. El cierre andaluz perdió un balón de último hombre y Alberto Saura aprovechó para fusilar a Feixas arriba en el mano a mano a los siete minutos del segundo tiempo.

El Barça buscó el empate. Lo tuvo en las botas de Sergio González, que inexplicablemente, fue incapaz de sacar un remate limpio dentro del área de Valdepeñas con 5:32 en el crono. Tras ese fallo, Tino Pérez no esperó mucho y sacó el juego de cinco guiado por Catela, pero no incomodó en exceso a los hombres de Ricardo Íñiguez, que como en el primer tiempo, querían bajar el ritmo en este último tramo del segundo acto.

Tino Pérez, durante el Valdepeñas-Barça / JAVI FERRÁNDIZ

Tuvo una última Touré, muy escorado, en una acción de estrategia tras una falta frontal, pero el palo rechazó el disparo del francés con menos de 20 segundos en el crono. Se desesperaban unos jugadores que, tras la decepción de la Copa del Rey al caer contra Jaén en los cuartos de final (3-2, tras prórroga), suman otra derrota que compromete la lucha por la Liga con Inter Movistar.