Valdepeñas, el 'equipo de autor' del catalán Marlon Velasco reta al Barça

El trabajo de Marlon Velasco al frente del Viña Albali Valdepeñas está siendo magnífico. A imagen y semejanza de Juanlu Alonso en Manzanares o la pasada temporada del didáctico Santi Valladares en Peñíscola, el catalán ha recuperado el carácter competitivo de un equipo que fue la sensación en el inicio de la década y que inicia este viernes a las 21.00 horas en el Palau ante el Barça los cuartos por el título liguero.

A la hora de hablar del cuadro valdepeñero, es obligado recordar la figura de David Ramos. El técnico madrileño llegó al equipo en diciembre de 2018 para sustituir a Leo Herrera y dirigió al equipo durante seis exitosas temporadas antes de ser destituido el curso pasado tras la sexta jornada por los malos resultados. En esa etapa, alcanzó dos veces la final de la liga y jugó una final de la Copa del Rey y otra de la Copa de España.

Los siguientes meses fueron tortuosos, ya que el 'segundo' Víctor Beas dirigió algunos partidos como interino hasta el nombramiento en diciembre de 2024 de un Ricardo Íñiguez que dimitió dos meses después y dio paso a Álvaro Martínez, quien acabó la temporada, logró el billete para los play-offs y llevó al límite a ElPozo en cuartos (una victoria por penaltis, una derrota en el tiempo extra y otra en los lanzamientos de seis metros).

El club apostó fuerte el pasado verano con el fichaje de Marlon Velasco, técnico catalán que venía de dirigir al Kairat kazajo. Y su trabajo está siendo magnífico, con la dificultad añadida de las 10 altas (siete brasileños) y 11 bajas que cambiaron totalmente la cara al equipo. Con una propuesta atractiva y una gran riqueza táctica, el Valdepeñas acabó octavo y será el rival del Barça en los cuartos de final de la liga.

Será un partido especial para varios jugadores del Barça por su pasado en el rival. En un momento muy dulce actualmente, Sergio González jugó dos campañas en Valdepeñas y en la segunda (2021-22) maravilló con 22 goles y fue elegido con todo merecimiento 'mejor ala de la temporada'.

Además, Catela jugó dos temporadas y media allí antes de su fallido fichaje por el Dinamo Sinara y de su llegada al Barça en marzo de 2022 (no jugó hasta septiembre). Eric Martel se ganó su regreso al Palau con una sensacional campaña 2022-23 en Valdepeñas con 12 goles y su habitual derroche de facultades en beneficio del colectivo. Por último, el lesionado Pol Pacheco regresó el pasado verano al Barça procedente del cuadro valdepeñero.

El cuadro valdepeñero, en la reciente Copa del Rey / VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS

En cuanto al camino inverso, destaca el torrejonero Jorge Carrasco. El pívot, quien recuerda bastante al canterano azulgrana Bernat Povill (deja Industrias con destino a Manzanares) y tuvo minutos en el primer equipo a las órdenes de Jesús Velasco, está brillando con 23 goles, quinto máximo realizador liguero tras los 29 de Gabriel (Manzanares), los 27 de Javi Mínguez (Inter), los 26 del azulgrana Pito y los 25 de Leandrinho (Industrias).

Lo curioso es que le sigue con 12 otro jugador formado en la cantera azulgrana, un pívot mucho más a la vieja usanza llamado Nico Marrón (también debutó con Jesús Velasco). El tercer exbarcelonista del rival del Barça es Boyis, un cierre que fue muy importante con Andreu Plaza. Por cierto, que también vienen de caer en semifinales en la Copa del Rey a manos del Jimbee Cartagena.